مع 3 أندية مختلفة.. فرجاني ساسي "متعود" على الهزيمة أمام الأهلي "دايما"

أكد النادي الأهلي جدارته بالفوز بالدوري العام للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الانتصار في لقاء القمة في ختام لقاءات البطولة، بهدف نظيف أحرزه الظهير التونسي علي معلول، على ملعب يرج العرب، لينهي "المارد الأحمر" البطولة بفارق 8 نقاط عن "نادي ميت عقبة" في عودة تاريخية من الخلف للصدارة.

فرجاني ساسي، لاعب الوسط التونسي الذي يلعب بقميص "الأبيض"، ومعشوق الجماهير الزملكاوية، والذي شارك في المباراة من بدايتها وحتى نهايتها، خسر للمرة الثالثة من النادي الأهلي خلال مشواره الاحترافي لكرة القدم، وكانت الخسارات الثلاثة مع 3 أندية مختلفة.

في 20 فبراير 2014، كان فرجاني ساسي يدافع عن ألوان فريق الصفاقسي التونسي، والذي كان متوجًا ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية ليلتقي مع الأهل بطل دوري أبطال أفريقيا حينها على لقب بطولة السوبر.

وفي اللقاء الأول لساسي أمام الأهلي حينها، تلقى خسارته الأولى منه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أحرز للأهلي عمرو جمال "هدفين" ومحمد ناجي جدو، وسجل للصفاقسي علي معلول، لاعب الأهلي الحالي، من ركلة جزاء وفخر الدين بن يوسف.

ساسي خاض تجربة احترافية قصيرة في نادي ميتز الفرنسي، ليعود في مطلع عام 2016 إلى تونس مدافعًا عن ألوان فريق الترجي الرياضي هذه المرة، ويصطدم بالأهلي مجددًا في مواجهة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في سبتمبر من عام 2017.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في مصر، ليعود المارد الأحمر ويفوز خارج قواعده في ملعب سوسة بهدفين مقابل هدف وحيد، سجل للأهلي هذه المرة علي معلول، والنيجيري جونيو أجايي، بينما أحرز هدف الترجي الوحيد طه الخنيسي، ليكتب ساسي في سجله الهزيمة الثانية من الأهلي بقميص مختلف عن الهزيمة الأولى.

ومساء اليوم، خسر ساسي مرة ثالثة من الأهلي، بقميص ثالث لم يخسر به من الأحمر من قبل، حيث شارك في قمة الدور الأول مع الزمالك في مارس الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.