سجل 17 هدفا.. من هو "صقر" مباريات القمة على مر التاريخ؟

يلتقي حاليا قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في القمة رقم 118، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، على ملعب إستاد برج العرب في الإسكندرية.

مباراة القمة تهد أبرز اللقاءات التي ينتظرها عشاق الفريقين في جميع أنحاء مصر، فهما الفريقان الأقوى في المسابقة، وكلاهما الغريم التقليدي للآخر.

المنافسة المستمرة بين الأهلي والزمالك تجعل كل الأرقام القياسية وأصحابها علامات بارزة في تاريخ الكرة المصرية، ومن أهم هؤلاء البارزين هو الهداف التاريخي لمباريات القمة على مر التاريخ.

صاحب هذا اللقب هو لاعب الأهلي والزمالك السابق عبدالكريم صقر، برصيد 17 هدفا في البطولات الرسمية، بالإضافة إلى هدفين فى المباريات الودية.

وأكد الناقد الرياضي خالد طلعت خلال استضافته في برنامج "بيت الرياضة"، المذاع عبر قناة "نايل سبورت" عام 2016، "يتصدر قائمة الهدافين عبدالكريم صقر، لعب للأهلي والزمالك، وسجل بقميص الفريقين، 17 هدفا وهو هداف مباريات القمة على مدار التاريخ".

وأهداف صقر الـ 17 أحرز 10 منهم بقميص الأهلي، و7 بقميص الزمالك، بواقع هدف في الدوري و6 في كأس مصر و9 في دوري القاهرة، بالإضافة إلى هدف واحد في كأس السلطان.

لعب صقر للأهلى 4 مواسم، بدءا من موسم 1936 - 1937، وحتى موسم 1938 - 1939، ثم انتقل للزمالك، الذي كان يسمى المختلط آنذاك، ولعب له 14 موسما متتاليا.

عاد عبدالكريم صقر للأهلى مرة الثانية موسم 1953-1954، ثم ذهب للأولمبي موسم 1958 - 1959.

حقق عبد الكريم صقر العديد من البطولات مع القطبين، منها 11 دوري مناطق، "4 مع الأهلى و7 مع الزمالك، 4 كأس مصر، مرة مع الأهلى، و3 مع الزمالك".