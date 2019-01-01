"الطريشة" ثعبان سام يثير ذعر سكان التجمع.. وهذه طرق الوقاية من لدغاته

سادت حالة من الرعب والقلق بين سكان مدينة التجمع الخامس، بعد ظهور ثعبان "الطريشة" داخل كمبوند بالمدينة التابعة للقاهرة الجديدة، حيث قال الدكتور محمد فهيم، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن ذلك يأتي نتيجة القضاء على الكلاب بالتجمع.

وأضاف فهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن "ثعابين الطريشة هي حية قوية جدا، وتأثير عضتها أكثر من 5 آلاف عضة كلب"، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أهمية الحفاظ على نظام التوازن البيئي، ولا يجب أن يتدخل أحد في هذا التوازن بأي طريقة، كون الحياة قائمة على تغذية كائن على كائن آخر.

وطالب الأجهزة المسؤولة عن تسميم الكلاب في هذه المناطق، بسرعة حل ذلك الأمر، وتلافي ظهور الثعابين.

ونددت الإعلامية إيمان الحصري بذلك، مشيرة إلى حديثها عدة مرات ومطالبات المدافعين عن حقوق الحيوان بشأن الحلول العلمية للحد من ظاهرة كلاب الشوارع بدلا من تسميمها وقتلها، ما يتنافى مع حقوقها ككائنات لها حق الحياة، فضلا عن أنه يساهم في ظهور الكائنات المفترسة الأخرى، مضيفة: "تكلمنا كتير جدا جدا عن القتل العشوائي واللا إنساني للكلاب البلدي، حتى أصبح الكلام بلا معنى وبلا استجابة".

الطريشة.. يُعرف أيضا باسم "الأفعى المقرنة"، لوجود قرنين فوق عيناها، وهي تنتمي لفئة الثعابين السامة، وتتميز بلون جلدها الأصفر الذي يسهل لها التأقلم في البيئة الصحراوية، ويتراوح طولها بين "30 - 85" سم.

بعد ظهور الطريشة.. نقيب الفلاحين: نشر الثوم والبصل يبعد الزواحف

نقيب البيطرين السابق: "الطريشة" من الثعابين السامة.. وفي حالة لدغتها يجب سرعة الانتقال إلى المستشفى

من ناحيته، أوضح الدكتور سامي طه، نقيب البيطرين السابق، أسباب ظهور ثعبان الطريشة في التجمع الخامس، نتيجة كونها تتواجد في المناطق الصحراوية والتي تظهر بين الحين والآخر في عدة أماكن مماثلة، خاصة مع غياب الكلاب، لتتواجد مع الحيوانات المفترسة الأخرى، مشيرا إلى أن مصر تنتشر بها الثعابين بأنواعها المختلفة.

وأضاف سامي، لـ"الوطن"، أن لدغة "الطريشة" تعتبر من أخطر اللدغات، والتي يجب التعامل معها بسرعة شديدة، حيث إنه سرعان ما يدخل سمها إلى الدورة الدموية، لذلك يجب إجراء الإسعافات الأولية للحالة، أو مص السم سريعا منه، ثم النقل إلى المستشفى للحصول على الترياق المضاد للسم، فضلا عن سرعة قتل الثعبان.