ماذا يفعل الأهلي في لقاءات القمة بعد حسم الدوري؟.. "تفوق أبيض وانسحاب"

بضع دقائق تفصل عشاق كرة القدم عن قمة الدوري المصري رقم 118 بين الأهلي والزمالك، في ختام موسم 2018-2019، الذي حسمه "المارد الأحمر" لصالحه عقب الفوز على المقاولون العرب الأربعاء الماضي بنتيجة "3-1"، ليحصد درع الدوري رقم 41 في تاريخه.

يدخل الأهلي اللقاء بهدوء أعصاب بعد حسم اللقب، في حين يسعى فريق الزمالك لتحقيق الفوز على غريمه التقليدي؛ لتعويض ضياع بطولة الدوري الممتاز، التي كان أقرب للقلعة البيضاء في أوقات طويلة من الموسم.

وألمح الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن مواجهة الفريق المقبلة أمام الزمالك، سيتكون المباراة رقم 12 حين يكون قبلها الفريق الأحمر متوجًا باللقب وفي مواجهته الغريم التقليدي الفريق الأبيض كوصيف.

وكانت المواجهة الأولى التي جمعت بين قطبي الكرة المصرية، والأهلي حاسمًا للقب الدوري، في موسم 1978- 1979، والتي أقيمت على ستاد القاهرة في 23 مارس 1979 في الأسبوع قبل الأخير، كان الأهلي قد حسم درع الدوري قبلها بأسبوع، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف وحيد لكل فريق.

أما المباراة الثانية كانت في موسم 1984- 1985، وجاءت في ختام الدوري في 26 مايو 1985، وفاز الزمالك "2-1" عن طريق طارق يحيى، والغاني كوارشي للزمالك، وسجل للأهلي علاء ميهوب.

قمة موسم 1985- 1986

وحسم الأهلي الدوري للعام الثاني على التوالي قبل تلك المباراة بكثير، كما أنه نجح للمرة الثالثة الخروج من الموسم دون هزيمة، بعد انتهاء القمة بالتعادل "1-1"، سجل للزمالك أشرف قاسم ومجدي عبد الغني للأهلي.

مباراة القمة موسم 1994- 1995

في ختام دوري 1995، كان الأهلي قد حسم اللقب قبلها بأسبوعين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، سجل للأحمر إبراهيم حسن، ونبيل محمود للزمالك.

مباراة القمة موسم 1998- 1999

أقيمت تلك المباراة في الأسبوع قبل الأخير من الموسم، في يوم 9 أبريل 1999، والتي شهدت أحداث مثيرة في بدايتها، حيث انسحب الزمالك بعد خمس دقائق فقط من انطلاق المباراة، إثر طرد أيمن عبدالعزيز، لذلك احتسبت النتيجة للأهلي، وكان الأحمر قد حسم الدرع للموسم السادس على التوالي قبلها بثلاثة أسابيع.

مباراة الأهلي والزمالك موسم 1999- 2000

أقيمت بعد أسبوعين من حسم الأهلي الدوري للموسم السابع على التوالي، وتحديدا في 17 يوليو 2000، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

مباراة الأهلي والزمالك موسم 2006-2007

مباراة فك العقدة، التي فاز فيها الزمالك لأول مرة منذ سنوات على الأهلي، الذي كان حسم الدوري قبل نهاية الموسم بثلاث جولات، وفضل إراحة 7 لاعبين أساسيين بصفوفه ، ليفوز الزمالك 2 - 0 حينها.

مباراة الأهلي والزمالك موسم 2015- 2016

انتهت بالتعادل السلبي في 9 يوليو 2016، وكان الأهلي قد فاز باللقب قبل تلك المواجهة التى أقيمت على ستاد السويس.

مباراة الأهلي والزمالك موسم 2016- 2017

الأهلي حسم اللقب قبل القمة التي فاز فيها على الزمالك بهدفين دون رد في 17 يوليو 2017، على ملعب برج العرب.

مباراة الأهلي والزمالك موسم 2017- 2018

نجح الزمالك في هزيمة الأهلي خلال هذه المباراة، التي أقيمت في ختام الموسم الماضي بنتيجة "2-1"، ليعوض تأخره في جدول الترتيب حينها، حيث كان يحتل المركز الرابع.

ويبدو أن الأهلي لا يعرف الفوز في تلك المباريات التي يدخلها أمام الزمالك وهو متوجًا بالدوري، حيث حسم التعادل 5 لقاءات، وفاز الزمالك بـ4 لقاءات، بينما فاز الأهلي في لقاء وحيد شهد انسحاب الأبيض.