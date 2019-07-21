"الكيتفين".. "قاتل متوهج" في قلب المحيط

06:12 م | الأحد 28 يوليو 2019
السمكة القاتلة

السمكة القاتلة

كتب: الوطن

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"قاتل متوهج"، تلك الصفة التي ارتبطت بنوع جديد من الكائنات البحرية اكتشفها بعض العلماء بجامعة "تولين"، حيث يمكنها تعقب رائحة الفريسة في الظلام، وفقا لما ذكرته "روسيا اليوم، التي نشرت تقريرا عن شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

السمكة القاتلة تدعى باسم الكيتفين

وأوضح التقرير، أن هنا سمكة قرش صغيرة في خليج المكسيك، تدعى "الكيتفين" تستخدم أساليب ماكرة، حيث يمكنها أن تتعقب رائحة الفريسة في الظلام، ولا تتوهج إلا حين الانقضاض المفاجئ والخاطف على تلك الفريسة، وبحسب مارك جريس، الباحث في الإدارة الوطنية للمحيطات، فإن هذا القرش هو الأغرب على الإطلاق ولم يشاهد مثله منذ عام 1979 تقريبا.

وعن تعقب تلك السمكة للفريسة، فتبدأ باستخدامها أجهزة استشعارها من أجل تتبع رائحة تلك الفرائس، ثم إفراز سائل متوهج،من غدة جيب صغيرة بالقرب من الزعانف الأمامية التي تساعد على جذب الفريسة من دون الإدراك أنه "القاتل المتوهج".

سمكة القرش الصغيرة لونها داكن ومختبئة في الظلام 

وتكون تلك السمكة الصغيرة مختبئة في الظلام ولونها الداكن لا يوحي لأي كائن بحري بوجودها، مما يجعله منجذبا بصورة تلقائية وعند اقتراب الفريسة بصورة كبيرة من سمكة القرش، تنقض عليها سريعا. 

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