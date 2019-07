"الكيتفين".. "قاتل متوهج" في قلب المحيط

"قاتل متوهج"، تلك الصفة التي ارتبطت بنوع جديد من الكائنات البحرية اكتشفها بعض العلماء بجامعة "تولين"، حيث يمكنها تعقب رائحة الفريسة في الظلام، وفقا لما ذكرته "روسيا اليوم، التي نشرت تقريرا عن شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأوضح التقرير، أن هنا سمكة قرش صغيرة في خليج المكسيك، تدعى "الكيتفين" تستخدم أساليب ماكرة، حيث يمكنها أن تتعقب رائحة الفريسة في الظلام، ولا تتوهج إلا حين الانقضاض المفاجئ والخاطف على تلك الفريسة، وبحسب مارك جريس، الباحث في الإدارة الوطنية للمحيطات، فإن هذا القرش هو الأغرب على الإطلاق ولم يشاهد مثله منذ عام 1979 تقريبا.

