الطيبة والرجولة والحنان.. الهضبة في عيون دينا الشربيني: غير كل حياتي

يتصدران محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، دينا الشربيني وعمرو دياب الثنائي الأشهر على الساحة الفنية، فلا يمضي مقطع فيديو أو صورة يجمعهما معا إلا ويحظى بملايين من المتابعين، وكان آخره فيديو أظهرهما على أحد شواطئ اليونان، وكان يؤدي خلاله الهضبة أغنيته الشهير "قمرين" مع بعض المعجبين اليونانيين.

فيديوهات وأخبار عدة انتشرت حول الثنائي ولم يصرح بطبيعة العلاقة بينهما حتى الآن، لكن في يونيو الماضي فاجأت دينا، و عمرو دياب، جمهورهما بالظهور بملابس سهرة رسمية، حيث ارتدت الفنانة فستان سواريه أسود اللون، مع شعر ويفي قصير، وحذاء ذهبي، في حين ارتدى الهضبة، بدلة سوداء كلاسيك.

دينا الشربيني هي الوحيدة التي خرجت وتحدثت عن عمرو دياب في أكثر من برنامج لكن دون توضيح العلاقة الرسمية بينهما، في حين أن الهضبة ما زال لا يصرح، وفي السطور التالية نستعرض ما قالته الشربيني عن الهضبة..

أكبر داعم في حياتي

بعد فترة طويلة من التحفظ، تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن حياتها في ظل وجود الهضبة، وذلك عقب نجاح مسلسلها "زي الشمس" في السباق الرمضاني الماضي، قائلة في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إن عمرو دياب أكبر داعم لها في حياتها الشخصية والعملية، فضلا عن فرحتها بعملها الأخير "زي الشمس".

وأضافت "دينا"، خلال استضافتها على شاشة "MBC مصر"، أن الهضبة وقف بجانبها كثيرا من خلال مساندتها ودعمها بالطاقة الإيجابية، لتشكره قائلة: "شكرًا ليه.. كان حابب العمل جدًا، وهو بطبعه جدع، وبيحب الشغل الحلو والناس المجتهدة".

"حسسني إن الحياة حلوة" بتلك الكلمات الخجولة عبرت الشربيني عن الفارق في وجود الهضبة، مستكملة حديثها: "لما كان ببيشوفني تعبانة من التصوير كان يقولي قولي الحمد لله، المسلسل ناجح، أنتم مكسرين الدنيا".

الهضبة غير حياتي كلها

وفي ظهور آخر للفنانة دينا الشربيني، تحدثت عن العديد من الصفات التي يتمتع بها الهضبة منها الطيبة والرجولة والحنان، وذلك خلال برنامج "أسرار النجوم"، المذاع على "نجوم إف إم"، مضيفة: "الهضبة غير حياتي كلها، وجعلني شخصية أحسن بكثير؛ بفضل خبرته وحبه للحياة".

كما أكدت الشربيني، أن الهضبة حريص دومًا على إعطائها الطاقة والقوة التي تجعلها ناجحة في عملها وتدفعها للأمام، لافتة إلى أنها تحب جميع أغاني الهضبة، وكل أغنية للهضبة تذكرها دومًا بذكرياتها الجميلة.