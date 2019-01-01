بعد جابر وبن شرقي.. مراد باتنا أخر عروض الزمالك في الماركاتو الصيفي

يتصدر اسم مراد باتنا، لاعب فريق الوحدة الإماراتي، قائمة محركات البحث على "جوجل" بعدما عرضه أحد وكلاء اللاعبين على نادي الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال الفترة الانتقالات الحالية التي بدأها النادي الأبيض.

أسماء عدة من نجوم الكرة انضموا إلى نادي الزمالك وآخرين ما زالوا في مرحلة الدراسة من أجل التعاقد معهم، والتي يقودها شريف إسلام مدير التعاقدات، ويُشرف عليها رئيس النادي مرتضى منصور، وخلال السطور التالية، نسلط الضوء على أبرز صفقات الزمالك..

محمد عبد الشافي يوقع للزمالك لمدة 3 مواسم

من بين نجوم كرة القدم الذين انضموا إلى النادي الأبيض مؤخرا، اللاعب محمد عبد الشافي، ظهير أيسر فريق أهلي جدة السعودي، حيث حصل نادي الزمالك على توقيعه، لمدة 3 مواسم مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المنتظر أن ينهي عبد الشافي ارتباطه مع الفريق السعودي بشكل ودي، قبل إعلان الفريق الأبيض التعاقد معه بشكل رسميًا.

الزمالك يتعاقد مع إسلام جابر لمدة 5 سنوات

وبعد انضمام عبد الشافي، نجح مسؤولو نادي الزمالك في الحصول رسميًا على توقيع إسلام جابر لاعب فريق مصر المقاصة بداية من الموسم الجديد، وجاء توقيع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء، بعد جلسة عُقدت مع نجلي رئيس الزمالك.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن مدة التعاقد خمس سنوات دون صفقات تبادلية وستحصل إدارة المقاصة على قيمة الصفقة خلال الأيام المقبلة، على أن يحصل اللاعب على مقدم التعاقد.

بن شرقي ينضم للزمالك

ومؤخرا، تعاقد الزمالك مع شرف بن شرقي نجم الهلال السعودي والوداد المغربي السابق، في صفقة وصفت بالنادرة من نوعها، نظرا لتعاقد أحد الأندية المصرية مع لاعبا من الدوري السعودي.

التعاقد مع محمد صبحي

وحرص نادي الزمالك، على التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى بتروجت، في فرصة لحل أزمة غياب الكابتن محمود جنش، نظرا لإصابته الأخيرة.

صفقات في مرحلة المفاوضات

وفي الفترة التي انتقل إلى القلعة البيضاء مجموعة من نجوم الكرة ما زال هناك مرحلة من المفاوضات حول، ضم محمد عواد حارس، الإسماعيلي بشكل نهائي على الرغم من توقيعه على العقد، نظرا لمطالب ناديه.

كما يحاول رئيس نادى الزمالك، إنهاء أزمة توقيع كريم بامبو للفريق السكندري، بعد توقيعه للقلعة البيضاء، فيما استقر مسؤولو الأبيض على عقد جلسة مع عمر جابر الظهير الأيمن السابق للقلعة البيضاء، من أجل وضع الاتفاق حول عودته إلى صفوف الأبيض من جديد.

وفي الوقت نفسه، يدرس مسؤولو الزمالك، إمكانية ضم اللاعب مراد باتنا، لاعب فريق الوحدة الإماراتي ، خاصة مع اقتراب رحيل المهاجم المغربي خالد بو طيب.