صدفة تقود العلماء لاكتشاف أول مغناطيس سائل

اكتشف علماء "مغناطيس سائل" عن طريق الصدفة، حين كان يتم إجراء تجارب بسوائل الطباعة الثلاثية الأبعاد في مختبر لورنس بيركلي الوطني، بهدف صناعة مواد صلبة ولها خصائص السوائل.

واكتشف سائل مغناطيسي دائم، لتتحول القطرات السائلة لأشكال مختلفة يمكن معالجتها للتنقل، وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز نقلا عن موقع "فوكس نيوز" الإخباري.

وقال البروفسيور توماس راسل أستاذ علوم وهندسة بوليمرات بجامعة ماساتشوستس: "نتخيل أنّ المغناطيس صلب في العادة، والآن يمكننا صناعته بشكل سائل، ومتوافق مع أشكال مختلفة".

وخلال العمل في المختبر على سوائل الطباعة ثلاثية الأبعاد، عندما لاحظ قائد فريق البحث أنّ مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد والتي يطلق عليها "أكاسيد الحديد" أنّها تحولت إلى مغناطيس سائل، ما جعلهم يقرروا إجراء مزيد من البحث.

وحتى الآن، لا يفهم العلماء بالكامل كيف تتماسك هذه الجسيمات بالحقل الموجودة فيه، لكن ما إن يتم فهم ذلك، تكون هناك العديد من التطبيقات المحتملة لها.