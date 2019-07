هاجمت أعداد كبيرة من أسراب الجراد، ولاية لاس فيجاس الأمريكية، بسبب هجرته إلى حيث الطقس الرطب في الولاية منذ عدة أشهر، ما أصاب السياح بالدهشة حينما رأوها.

وقالت ديانا رودريجيز، سائحة، لـ "CBSnews": "لقد كان شيئا جنونيا، ولم نرغب حتى في السير هناك، كان الجميع يشعرون بالجنون، وكنا نتساءل عن ما يحدث".

وأظهرت مقاطع الفيديو، الآلاف من الجراد في سماء لاس فيجاس.

Massive swarms of grasshoppers have descended upon Las Vegas this week https://t.co/94Gkaxuo6I pic.twitter.com/ixGSYyNqTp