يبدأ من 1900 جنيه.. Sony تطور مكيف هواء يمكن ارتدائه تحت الملابس

11:35 م | السبت 27 يوليو 2019
جهاز Reon Pocket

جهاز Reon Pocket

كتب: مصطفى الصبري

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من أجل مواجهة الحرارة القاسية، طورت شركة Sony للصناعات الذكية جهاز يعمل كمكيف هواء وجهاز تدفئة محمول يمكن ارتداؤه تحت الملابس.

يعتبر هذا الجهاز خطوة تمكن الإنسان من التغلب على الطبيعة الأم وعيش حياة أفضل تتحكم في المناخ، بحسب موقع "gizmodo".

الجهاز اسمه "Reon Pocket"، وهو عبارة عن جهاز يعمل بتقنية Bluetooth، وفي حجم محفظة البطاقات.

يمكن ارتداء "Reon Pocket" تحت الملابس، ويعمل من خلال توصيله بتطبيق عبر الهاتف الذكي، ومن خلال التطبيق يمكن التحكم  فيه وتشغيله، ليعمل على التبريد أوالتدفئة.

وأجرت "سوني" المئات من عمليات المحاكاة على الجهاز قبل إطلاقه، وفي الأيام الحارة ، يُفترض أن Reon Pocket يمكنه تبريد درجة حرارة جسم الإنسان بمقدار 13 درجة مئوية.

أما في أيام الشناء الباردة، فيمكن للجهاز أن يرفع درجة حرارة الجسم بنحو 8 درجات مئوية.

مواصفات الجهاز

ويدعم نظام التشغيل iOS وAndroid، ويبلغ عمر البطارية 24 ساعة، ووقت الشحن ساعتين، ويستخدم USB-C.

والجهاز صغير جدًا ويزن فقط 85 جرامًا، لذا لا يمكن ان يلاحظ أحد وجوده تحت الملابس، كما يأتي في نسختين: Reon Pocket Standard وReon Pocket Lite.

Reon Pocket Lite هو الأرخص، إذ يأتي مع تشغيل الوضع اليدوي، ويتيح المعيار أيضًا التحكم في درجة الحرارة يدويًا عبر الهاتفك الذكي، لكن التحديث المستقبلي سيوفر أيضًا وضعًا تلقائيًا، كما يتيح الإصدار القياسي التغيير في حجم الهواء.

الأسعار وأماكن الشراء

لسوء الحظ، الجهاز متوفر فقط في اليابان، وتتراوح الأسعار من 117 دولارًا إلى 175 دولارًا، اعتمادًا على الإصدار، وتنوي الشركة طرحه للعالم في مارس 2020.

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