قائمة الشرف.. نجوم منتخب شباب اليد وإنجازاتهم

قدم المنتخب المصري لشباب كرة اليد أداء مبهرا خلال بطولة كأس العالم المقامة حاليا في إسبانيا، واستطاع الوصول إلى نصف نهائي المونديال.

وبعد الأداء المميز، خرج المنتخب المصري من نصف النهائي على يد فرنسا، مساء اليوم السبت.

الأداء المبهر للشباب لفت إليهم أنظار كل المصريين، وجعل الجميع يتساءل من هم هؤلاء الشباب المدهشون.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن لاعبي منتخب شباب مصر لكرة اليد، الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم.

عبدالرحمن طه

حارس مرمى، ويبلغ من العمر 21 عاما، طوله 170 سم، وزنه 87 كيلو، يلعب للنادي الأهلي.

يحتل وصافة أفضل حراس المرمى في البطولة الحالية، وحصل على أفضل لاعب مرتين، أمام نيجيريا بالجولة الثانية وأمام السويد بالجولة الثالثة لدور المجموعات.

شارك في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 سنة عام 2017 في جورجيا.

ياسر محمد

مركزه محور، يبلغ من العمر 19 عاما، طوله 188 سم، وزنه 83 كيلو، يلعب للنادي الأهلي، وفاز معه بدوري شباب كرة اليد 2019.

خالد وليد

مركزه محور، عمره 21 عاما، طوله 194 سم، وزنه 90 كيلو، يلعب في فريق هليوبوليس.

شارك في بطولة الأمم الأفريقية لشباب اليد الماضية في إعارة من هيليوبوليس للزمالك، وشارك مع الفريق الأول لهليوبوليس في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 2016، ولعب في صفوف المنتخب في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 سنة عام 2017 في جورجيا، وكان من هدافي الفريق.

سيف الدرع

يلعب سنتر باك، عمره 21 عاما، طوله 192 سم، وزنه 87 كيلو جراما، يلعب في فريق هليوبوليس.

شارك مع الفريق الأول لهليوبوليس في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

حسن وليد

مركزه باك يسار، عمره 19 عاما، طوله 197 سم، وزنه 90 كيلو، يلعب في نادي الشمس.

عمر خالد

مركزه جناح أيمن، عمره 21 عاما، طوله 180 سم، وزنه 80 كيلو، يلعب في النادي الأهلي.

هو الفائز بجائزة أفضل ظهير أيمن في بطولة البحر الأبيض المتوسط مع الأهلي، وصعد للفريق الأول لكرة اليد في الأهلي عام 2016.

جلال خورشيد

يلعب في مركز جناح أيسر، عمره 21 عاما، طوله 182 سم، وزنه 80 كيلو، ومن نجوم نادي سبورتنج السكندري

شارك من قبل في بطولة العالم الناشئين مع المنتخب المصري عام 2017، التي أقيمت في أمريكا.

شهاب عبدالله

مركزه مدافع أيسر، عمره 21 عاما، طوله 188 سم، وزنه 85 كيلو، ويلعب في نادي طلائع الجيش.

حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والنرويج بمونديال شباب اليد الحالي، كما شارك مع المنتخب في مونديال كرة اليد تحت 19 سنة عام 2017 في جورجيا.

محمد الأزهري

مركزه باك يمين، عمره 21 عاما، طوله 191 سم، وزنه 77 كيلو، يلعب في نادي الزمالك، وخرج إعارة لصفوف الجزيرة لمدة موسم بعد نهاية موسم 2018-2019.

عمر سامي

يلعب في مركز باك أيمن، عمره 20 عاما، طوله 185 سم، وزنه 83 كيلو، يلعب في فريق طلائع الجيش.

حقق إنجازا ملحوظا خلال البطولة الحالية، إذ احتل المركز الثاني لأفضل اللاعبين دقة في التصويب، حيث صوب 19 تصويبة أحرز منها 18 هدفا بنسبه 94.7%.

عبدالعزيز إيهاب

مركزه جناح أيسر، عمره 21 عاما، طوله 184 سم، وزنه 82 كيلو، ويلعب في فريق سموحة.

محسن رمضان

مركز باك يمين، عمره 21 عاما، طوله 194 سم، وزنه 95 كيلو، يلعب في فريق هليوبوليس.

حصد جائزة أفضل لاعب مرتين خلال بطولة كأس العالم الحالية، واحدة في مواجهة مصر وصربيا، والأخرى مباراة مصر وفرنسا.

أحمد راضي

مركزه سنتر باك، عمره 21 عاما، طوله 185 سم، وزنه 82 كيلو، يلعب في النادي الأهلي.

شارك في مونديال كرة اليد تحت 19 سنة عام 2017 في جورجيا، وكان هداف المنتخب في البطولة، بـ24 هدفا.