هنيدي في موقف محرج مع متابعيه بسبب "سباعية" ريال مدريد

سخر الفنان محمد هنيدي، من الهزيمة الثقيلة لفريق ريال مدريد على يد أتليتكو مدريد في مباراة "يربي مدريد"، والتي انتهت فجر اليوم السبت، بسبعة أهداف مقابل ثلاثة.

وعلق هنيدي، عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: "عيب كده.. الناس بتضحك في القهاوي أكتر من أفلامي".

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تعليق هنيدي لقى تفاعلا من قبل متابعيه على موقع التديونات المصغر، منهم من انتقد التغريدة، وجاءت تعليقات عدة منها: "أبغى أقولك إن الماتش مش بيتذاع أصلا بس استحي والله"، "هو إنت بتقول أي كلام وخلاص علشان تاخد لايكات! قهوة إيه وماتشات إيه الفجر كده"، وأضاف آخر: "الماتش مش متذاع على القهاوي أصلا".

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دائما ما يعلق النجم الكوميدي على الأحداث، ويشارك في الكثير من التحديات بمواقع التواصل الاجتماعي، منها تحدي "كلمة وصورة".

تحدي كلمة وصورة

فشارك هنيدي بتحدي "كلمة وصورة"، والذي انتشر الشهر الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بشكل ساخر مع الفنان أحمد فهمي، فعندما كتب هنيدي عبر صفحته: "مفيش حاجة تنفع على اسمي في التريند ده"، نشر فهمي صورة مركبة للفنان أحمد عز وهنيدي، واستبدال كليهما لتبدو الكلمة "الطول هيبة والقصر خيبة" في إشارة لقصر قامة هنيدي.

ورد هنيدي فى تعليق سريعًا بصورة وضع فيها كلب ثم صورة الفنان أحمد السقا، في إشارة لجملة "كلب السقا" اللقب الذي عرف به فهمي في فيلم "سمير وشهير وبهير".

تحدي البطاقة الشخصية

نشر الفنان آسر يس صورة بطاقته الشخصية، وعلق عليها: "من هنا ورايح مفيش كلام عن الحلاوة أرجوكم.. الراجل مش بحلاوته ووسامته الراجل بصورة بطاقته".

ورد هنيدي بصورة بطاقته الشخصية على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وظهر خلالها بشكل مغاير لصورة بطاقته الحقيقية ووضعها إلى جانب صورة "آسر"، معلقًا عليها: "مين الأكثر وسامة في صورة البطاقة الشخصية؟"، ووضع خيارين أمام الجمهور هما: "آسر قلبي يس"، و"محمد كبدي هنيدي".

تحدي الـ10 سنوات

وانتشر تحدي الـ10 سنوات منذ أشهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه ينشر الشخص صورته منذ 10 أعوام، وصورته الحالية ويقارن بينهما، وشارك به هنيدي أيضا.

هنيدي يسخر من فوتوسيشن محمد صلاح لمجلة GQ

وسخر هنيدي من "فوتسيشن" صلاح لمجلة ""GQ" الأمريكية، فنشر صورة مجمعة له واللاعب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وهو يرتدي البدلة الصفراء، ووجه سؤاله للفرعون المصري قائلا: "عملوا منها جواكت؟".