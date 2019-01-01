المترو والسينما والحدائق.. أماكن شاهدة على تواجد الشرطة النسائية

05:50 م | السبت 27 يوليو 2019
الشرطة النسائية في المترو

الشرطة النسائية في المترو

كتب: فادية إيهاب

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أعلنت شركة مترو الأنفاق من خلال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي، خطتها بتلك الفترة ضمن استعدادت عيد الأضحى المبارك، ومنها انتشار الشرطة النسائية في المحطات؛ لمواجهة حالات التحرش، مؤكدا أن حركة سير القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد ما يعيق حركة السير.

عربات المترو لم تكن المكان الأول لظهور الشرطة النسائية، فسبقه محطات عده نستعرض أبرزها في السطور التالية.

السينما والمسارح

تعتبر السينما والمسارح ضمن أبرز الأماكن التي  تتواجد بها الشرطة النسائية خاصة في  فترة الأعياد، فيدفع قسم "مكافحة العنف ضد المرأة" بعدد من الضابطات للتصدي للتحرش ومساندة المرأة في الشوارع.

وخلال احتفالات شم النسيم الماضية، شهدت دور السينما انتشارا مكثفا للشرطة النسائية لتأمين الفتيات ومنع تعرضهن للمضايقات، فضلا عن التواجد في مناطق متفرقة بوسط البلد نظرا للزحام الشديد في تلك المنطقة.

الحدائق والمتنزهات

الحدائق والمتنزهات هي المحطة الثانية التي تظهر عناصر الشرطة النسائية بها بشكل مكثف لحماية السيدات المضايقات، فضلا عن الحفاظ على الأمن والنظام في هذه الأماكن، خاصة في المناسبات العامة والإجازات الرسمية. 

وخلال احتفالات عيد الأضحى الماضي، فرضت الشرطة النسائية سيطرتها أمام الحدائق العامة والمتنزهات، لمنع ظاهرة حالات التحرش بالفتيات، سواء تحرش جسدي أو لفظي، وذلك في مختلف محافظات الجمهوية. 

ميادين مصر والمحاور المرورية

وبجانب السينمات والحدائق العامة، ظهرت الشرطة النسائية في ميادين مصر وبمحيط المحاور المرورية، مساندة منهم وتسهيلا للحركة المرورية. 

تواجد العناصر النسائية بالميادين والمحاور المرورية لم يكن مرتبطا بالأعياد والمناسبات الرسمية فقط، فظهروا أيضا خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت أبريل الماضي، للتسهيل على المواطنين وكبار السن. 

 

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