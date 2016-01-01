تاريخ حكام المجر في مباريات القمة.. "وشهم حلو على الأهلي"

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها غدا الأحد في ختام مسابقة الدوري الممتاز إلى طاقم دولي مجري.

ويقود المباراة تحكيميا فرانس كاراكو (حكم ساحة) ويعاونه كل من إشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدام فوركش (حكم رابع).

كاراكو، الذي لم يظهر في أي مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي واكتفى بالتواجد في المباريات التأهيلية لكلتا المسابقتين، بجانب الدوري المحلي في بلاده، لم يكن هو الحكم المجري الأول الذي سيدير مباراة القمة، حيث سبق للتحكيم المجري التواجد في مباراتين قمة من قبل، كان بطلهما حكمًا واحدًا وهو فيكتور كاساي.

ويعد المجري فيكتور كاساي من الحكام الأجانب القلائل الذين أداروا مباراتي قمة بين الأهلي والزمالك، كان الأول في فبراير 2016، وكانت هي المباراة رقم 111 بين قطبي الكرة المصرية.

وانتهت تلك المباراة، التي أقيمت على ملعب برج العرب حينها بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء سجلهما ماليك إيفونا وعمرو جمال.

ووافق الحكم المجري فيكتور كاساي على إدارة لقاء القمة 113 بين القطبين، والتي أقيمت في 29 ديسمبر 2016 على ملعب "بترو سبورت".

وكان الأهلي يتصدر حينها الترتيب برصيد 42 نقطة من 16 مباراة بينما كان يحتل الزمالك المركز الثالث ولديه 34 نقطة.

ويبدو أن الأهلي اعتاد الفوز على الزمالك تحت قيادة فيكتور كاساي، حيث أعاد النتيجة التي فاز بها في المباراة الأولى التي أدارها الحكم المجري، بهدفين نظيفين، سجلهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي.

مباراة القمة غدًا ستكون هي المباراة الثالثة بإدارة تحكيمية مجرية، سيدخل فيها الأهلي بأعصاب هادئة بعدما حسم لقب الدوري رقم 41 في تاريخه، الأربعاء الماضي، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في موسم شهد تقلبات عديدة في ترتيب جدول الدوري مع فريقي الزمالك وبيراميدز.

على الجانب الآخر، يسعى فريق الزمالك الفوز بالمباراة لمصالحة جماهيره بعد ضياع لقب الدوري، الذي كان قريبًا منه للغاية في فترات كثيرة خلال الموسم، إلا أنه فشل في الحفاظ على صدارة جدول الدوري.

سيكون المجري كاراكو حكم القمة 118، الأجنبي رقم 70، الذي يدير لقاءات القمة من 24 دولة أوربية وعربية وأفريقية، وكانت الأغلبية لحكام إيطاليا الذين أداروا 18 لقاء يليهم فرنسا 7 مواجهات ثم اليونان 6 بعد ذلك يأتي حكام ألمانيا واسكتلندا بـ5 مباريات، ثم الحكام الإنجليز 4 مباريات، يليهم المجر 3، وهناك حكام تركيا ويوجوسلافيا وإسبانيا والدنمارك وبلجيكا والمجر برصيد لقاءين، ثم تتساوي دول والنمسا وكرواتيا وسلوفاكيا وسويسرا وصربيا والنرويج حيث أدار حكام هذه الدول مباراة وحيدة.