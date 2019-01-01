تحذير لمستخدمي آيفون.. "سيري" يستمع على كل ما تفعله داخل غرفة نومك

أثار تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، قلق مستخدمي هواتف "آيفون"، بسبب انتهاك الخصوصية تتعلق بالمساعد الصوتي "سيري"، خاصة داخل غرف النوم.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها نقلا عن مصدر رفض ذكر اسمه، إن الشركات المتعاونة مع "أبل"، وتحديدا مراقبي جودة "سيري"، يستمعون بانتظام إلى معلومات حساسة خاصة بالمستخدمين.

كما أوضح التقرير أن أبرز المعلومات التي يستمع إليها مراقبي جودة "سيري" تحتوي على معلومات طبية، وأنشطة إجرامية، مثل صفقات تبادل المخدرات، فضلا عن أزواج وهم يمارسون الجنس.

وردًا على هذا التقرير، قالت شركة "آبل" إنها تستخدم هذه المعلومات وتحللها بواسطة طاقم موظفين من أجل تطوير وتحسين خدماتها، ومن ناحية الأمان قالت بأن العملية بأسرها تتم داخل بيئة آمنة وتحت عقود ملزمة للموظفين تحمي دون تسريب أي معلومات.

وأضافت الشركة بأن نسبة استماعها للتسجيلات تبلغ أقل من 1% من مجموع الاستفسارات والاستخدامات اليومية لـ"سيري".

أشارت "الجارديان" إلى أن بعض هذه التسجيلات تتم عن طريق الخطأ من قبل المستخدم، حيث يتم تنشيط سيري دون وعي بذلك، لتلتقط تسجيلات لحوار مهم أو معلومات شخصية لبضع ثواني.

وأوضحت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن شركات "أمازون" و"آبل" و"جوجل"، أو ما يطلق عليهم "الثلاثة الكبار" عينوا بصورة رسمية إدارة مخصصة للاستماع والتنصت إلى همسات الشخص مع زوجته أو حديث آخر مع صديقه.

ويستغل الثلاثة الكبار إطلاقهم عدد كبير من المنتجات التقنية الحديثة، مثل السماعات الذكية والتطبيقات الصوتية، من أجل اختراق "المايكروفون" الخاص بأي هاتف ذكي، والاستماع لأي حديث يجريه الشخص بجانب هاتفه المحمول.