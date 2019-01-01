هاشتاج "مرتبك بيكفي إيه" يتصدر "تويتر".. ومغردون: ده تقاوي مرتب

بسخرية من الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الكثيرون، تداول رواد موقع التدوينات "تويتر"، هاشتاجا بعنوان "مرتبك بيكفي إيه؟"، حيث عبر العديد من النشطاء عن معاناتهم مع رواتبهم الشهرية بشكل ساخر، التي عادة تكن غير كافية نسبة إلى احتياجاتهم الشخصية والحياتية بشكل عام.

وفيما يلي عدد من أبرز التعليقات الساخرة على الهاشتاج، ومنها:

قال حساب منسوب لشخص يدعى "كامل": "حضرتك أنا واحد بشتغل عشان أجيب فلوس أروح بيها الشغل يعني مش باقي على الدنيا".

وعلق حساب آخر لـ"محمد": "هو اللي بقبضوا ده اسمه مرتب.. ده اسمه تقاوي مرتب".

ويقول "أيمن": "بيخلص 5 في الشهر".

فيما علق أحد النشطاء، قائلًا: "هو دا المرتب بس مرهق شوية".

وعلقت "ريمو": "والله انا استلمت المرتب من هنا واتبخر من هنا.. مينفعش أستلمه تاني".

بينا علق حساب باسم "زوما": "ماكسيمم القهوة وشوبة جبن".

كما علق أحد النشطاء: "ما تنطق يا ابني وديت المرتب فين".

وقال "شعراوي": "يادوبك كام حجز ماتش كورة وبكمل باقي الشهر شحاته".

فيما علق "بودي مجدي": "حضرتك أنا واحد بشتغل علشان أجيب أكل.. يعني مش باقي على الدنيا".