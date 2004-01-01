فالديراما يتخلى عن قصة شعره بعد 57 عاما

تخلى أسطورة كرة القدم اللاتينية كارلوس فالديراما، عن قصة شعره الشهيرة التي كانت تميزه خلال مسيرته الرياضية الطويلة.

وكان يعرف النجم الكولومبي المعتزل دائما بشعره الطويل المجعد، وهي قصة ظل متمسكا بها وظهر بها مع منتخب بلاده وفي الأندية التي لعب لها، وبمظهره الجديد، أصبح شعر فالديراما الذي يبلغ من العمر57 عاما ناعما منسدلا على كتفيه، كما يبدو في صورة نشرها على حسابه بموقع "إنستجرام" الذي يحظى بمتابعة نحو مليون شخص، وذكر النجم التاريخي لكولومبيا إن زوجته إلفيرا ريدوندو هي صاحبة فكرة التغيير.

يذكر أن فالديراما مثل منتخب بلاده في 3 بطولات كأس عالم، ويعد أكثر لاعبي كولومبيا خوضا لمباريات دولية فقد خاض 111 مباراة، وإعتزل كرة القدم في عام 2004، بعد مسيرة طويلة توج خلالها بلقب أفضل لاعب في أميركا اللاتينية مرتين، في عامي 1987 و1993.

وكان قد بدأ النجم الموهوب مسيرته مع الأندية في كولومبيا، لكنه خاض تجارب أوروبية في فرنسا وإسبانيا، قبل أن يقضي سنواته الأخيرة في الملاعب بالولايات المتحدة.