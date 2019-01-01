3 ملايين دولار للفائز بمونديال "فورتنايت"

3 ملايين دولار للفائز بمونديال لعبة "فورتنايت"
تنظم مسابقة نهائيات كأس العالم في لعبة "فورتنايت"، بمدينة نيويورك، بمشاركة 200 لاعب تأهلوا في التصفيات التي شهدت 40 مليون لاعب.
يحصل صاحب المركز الأول في المنافسات الفردية على 3 ملايين دولار، بينما يقدر إجمالي قيمة الجوائز المالية بـ30 مليون دولار.
وستقام النهائيات على بملعب آرثر آش للتنس في كوينز بمدينة نيويورك، حيث توزع النهائيات على بطولتين فردية وثنائية، في 27 إلى 28 يوليو الجاري.
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