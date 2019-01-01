فاتورة عشاء بـ25 ألف جنيه تستفز رواد مواقع التواصل: ناس طيبين قوي

01:49 ص | السبت 27 يوليو 2019
الفاتورة

الفاتورة

كتب: مصطفى الصبري

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من جديد.. قيمة فاتورة عشاء وسهرة قضاها مجموعة من الأِشخاص في مطعم موجود في مصر، قدرها 25 ألف جنيه، تشعل استفزاز وجدل وسخرية كثير من الأشخاص.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفاتورة مطعم مصري قدرها 25 ألفا و315 جنيها، قيمة مأكولات ومشروبات استهلكها 35 شخصا خلال سهرة في المطعم.

واحتوت الفاتورة المذكورة على كثير من الأصناف، أغلبها، بحسب ما ذكر رواد مواقع التواصل، خمور ومشروبات طاقة وأطعمة بحرية وجمبري.

وكالعادة، قابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفاتورة، ذات القيمة الفلكية، بتعليقات أغلبها تحمل حالة من الغضب والسخرية.

وعلق أحد المتابعين ساخرا "لا وشوف البجاحة مكتوب في الآخر thank you"، وكتب آخر "و58 قرش ناس طيبين أوي يا خال"، وأضاف ثالث "أكيد اللى يدخل أماكن زي دي وفي الساحل معاه يدفع.. ما يدفع إحنا مالنا بقى".

جنون فواتير المطاعم في مصر

وفي شهر رمضان الماضي، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة فاتورة حساب تناول السحور بأحد المطاعم بـ1000 جنيه، المبلغ الذي يراه البعض مبالغا فيه.

وجاء بالفاتورة أسعار طلب "البيض المدحرج" 35 جنيهًا، وطلب الفول بـ35 جنيهًا، وكان أكثر الأصناف تعليقًا وسخرية من جمهور السوشيال ميديا هو صنف "شاي" الذي يبلغ سعره 95 جنيها.

وفي نفس الشهر انتشرت فاتورة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سحور أيضا، بأحد المطاعم الشهيرة بالمعادي، ووصل المبلغ النهائي للسحور في الفاتورة إلى 3932 جنيها.

وأثارت الفاتورة سخرية وتهكم المتابعين، من الأسعار المبالغ بها داخل الفاتورة، فعلى سبيل المثال بلغ سعر طبق "الفول" 75 جنيها، وسعر الجبنة البراميلي 100 جنيه، بينما بلغ سعر الشكشوكة 270 جنيها.

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