امتحان القدرات يطيح برغبات"التنسيق": عفواً.. أنت ساقط

موهبة الرسم وُلدت بداخلهم، ونمت بمرور السنين، وظنوا أن الوقت حان لصقلها وتطويرها بدراسة الفنون، وهم على ثقة بقدراتهم المؤهلة للالتحاق بكلياتها، لكن الفرحة التى لم تكتمل، وحلت محلها حالة من الاستياء والحزن، عقب ظهور نتيجة امتحانات القدرات، التى خيّبت طموحاتهم وحولت الحلم إلى كابوس.

نور سمير، خاضت امتحان كلية الفنون التطبيقية، وكذلك الفنون الجميلة قسم عمارة، إلا أن نتيجة الفنون الجميلة جاءت بخلاف توقعاتها والمحيطين، مما أصابها بالاستياء والدهشة: «نشأت فى أسرة فنية، واعتدت التعامل مع أدوات وخامات الرسم منذ صغرى، خاصة أن والدى أستاذ بكلية الفنون الجميلة بالمنيا، وأقضى معه وقتاً طويلاً فى مرسمه، وأعمالى تنال إشادة من المتخصصين»، لتصرف النتيجة نظرها عن كليات الفنون بالكامل، وتتجه إلى كلية الهندسة، لتكون أولى رغباتها: «سأمارس الرسم فقط كهواية».

ووصف والدها الدكتور سمير عبدالفضيل، النتيجة بـ«مهزلة»: «نور طالبة موهوبة بالفطرة، ترقى بفنها لمرتبة الفنانين المحترفين بشهادة الجميع، أنا حزين لما آلت إليه القدرات فى كليات الفنون، خاصة أن هذا الظلم فى اختبارات القدرات طال الكثير من الأولاد المتميزين»، مطالباً: «أتمنى إلغاء الالتزام بالتوزيع الجغرافى، وبإعادة الاختبارات مرة أخرى للمدارس الثانوية، حتى لا تشكل القدرات ضغطاً كبيراً على الأسرة».

الطالبة نور نبيل، قالت إنها لم تتوقع أيضاً الرسوب فى امتحان القدرات بكلية الفنون الجميلة، خاصة أنها اعتادت على المشاركة فى الأنشطة المرتبطة بالرسم منذ المرحلة الابتدائية: «فوجئت بالنتيجة، خاصة أن الامتحان كان سهلاً، سواء الرسم التعبيرى أو التصميم، والنظرى أيضاً كان عبارة عن معلومات عامة سهلة، وأتمنى أن تكون اختبارات القدرات بعد نتيجة الثانوية العامة».

علق الدكتور السيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، ورئيس اللجنة العليا للقدرات، على اعتراض البعض على نتيجة اختبارات القدرات، موضحاً: «لا يوجد فى الفن رسوب، لكن لم يصل الطالب إلى الحد الأدنى لدخول الكلية، ولا يستطيع أحد طمس الموهبة، ويصحح الامتحان ثلاثة من أساتذة الكلية، ويقوم بالمراجعة ثلاثة أساتذة آخرون، وفقاً لضوابط يجب الالتزام بها».

عميد "فنون جميلة": المبدع لا يحتاج شهادة لمزاولة الفن

ووجّه «قنديل» رسالة إلى الطلاب: «المبدع لا يحتاج شهادة لمزاولة الفن، ومن الممكن للطالب المحب لدراسة الفنون الالتحاق بقسم الدراسات الحرة، أثناء الدراسة فى كلية أخرى، أما المشكلة الحقيقية فهى أن القدرات لا يُؤسس لها فى المرحلة قبل الجامعية، إلى جانب أن الطلاب اعتادوا ثقافة النقل أكثر من الابتكار، ومن الممكن أن ينجح جميع الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات، وقد نجح فى الاختبارات ما يزيد على ألفى طالب، لكن الكلية تستوعب من 600 إلى 700 طالب».