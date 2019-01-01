"متاخدش التليفون معاك غرفة النوم".. نصائح للوقاية من مخاطر الإنترنت

10:01 م | الجمعة 26 يوليو 2019
هاتف محمول

هاتف محمول

كتب: شريف سليمان

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تحدث المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن محظورات، يجب تجنبها فيما يتعلق بالتعامل مع الشبكة العنكبوتية "إنترنت"، والاتصالات الهاتفية.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كل الخدع تعتمد على قلة خبرة المستخدم، مشددًا على ضرورة التواصل على جهاز الحاسب الآلي بحذر شديد، حتى ولو كان الطرف الآخر هو حساب أحد الأشخاص المقربين، لأنه من الممكن أن يكون قد تعرض للاختراق. 

وتابع: "لو جاتلك مكالمة من أي جهة تطلب منك معلومات شخصية، زي البنوك أو غيرها، مش تديهاله، لأنه ممكن يكون بيتلاعب، وعشان نضمن صحة المكالمة لازم تكلمه، متديش لحد بياناتك في التليفون نهائي".

وواصل: "كل شيء ممكن تزويره، حتى الفيديو، ومارك زوكربرج نفسه تعرض لهذا الموقف، وقِيل على لسانه كلاما لا يمكن أن يقوله". 

وشدد على ضرورة، إخفاء كاميرات الحواسيب أو الهواتف المحمولة بالأغلفة أو بأي شئ آخر: "متخدش التليفون معاك غرفة النوم، ومفيش حاجة اسمها الدعم الفني لفيس بوك يكلمك ويطلب منك تدوس على لينك، ومتديش كلمة السر بتاعتك لحد". 

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