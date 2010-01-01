عاش قبل 140 مليون عام.. علماء يعثرون على عظمة فخذ ديناصور

06:46 م | الجمعة 26 يوليو 2019
عظمة فخذ الديناصور المكتشفه

عظمة فخذ الديناصور المكتشفه

كتب: الوطن

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اكتشف علماء حفريات فرنسيون "عظمة فخذ ديناصور" عملاق يُعتقد أنه عاش قبل 140 مليون عام، وفي موقع تنقيب بغرب فرنسا.

وبدأ التنقيب في موقع أونجاك – شارونت منذ 2010، للبحث عن رفات أكبر حيوان عاش على وجه الأرض، يعتقد العلماء أن العظمة التي يصل طولها إلى مترين هي لديناصور آكل للعشب، ذات الأعناق الطويلة والتي كانت منتشرة في العصر الجوراسي المتأخر، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عن وكالة رويترز.

وقال عالم الحفريات في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس "رونان ألان"، إن العظمة المكتشفة محفوظة بشكل لا يصدق، خاصة وأن تلك الكائنات كانت تزن ما بين 40 و50 طنا.

وأضاف أن زملاءه اكتشفوا أكثر من 7500 أحفورة تعود لأكثر من 40 حيوانا مختلفا من 2010، ويعتبر اكتشاف عظمة الديناصور هي الأكبر على الإطلاق في أوروبا.

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