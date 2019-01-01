محمد عبد الشافي وإسلام جابر آخرهم.. حركة الانتقالات الصيفية للاعبين

تشهد أندية المصرية، حاليا، حركة اتنقالات موسعة بين اللاعبين، إلى جانب محاولات بعض الأندية في جذب نجوم آخرين، بعد انتهاء الدوري المصري وقبلها بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وفي السطور التالية نستعرض، أبرز تنقلات نجوم الكرة الأخيرة:

محمد عبد الشافي ينتقل إلى الزمالك

من بين نجوم كرة القدم الذين انتقلوا من الأندية التي ينتمون إليها مؤخرا، اللاعب محمد عبد الشافي، ظهير أيسر فريق أهلي جدة السعودي، حيث حصل نادي الزمالك على توقيعه، لمدة 3 مواسم مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ومن المنتظر أن ينهي عبد الشافي ارتباطه مع الفريق السعودي بشكل ودي، قبل إعلان الفريق الأبيض التعاقد معه بشكل رسميًا.

إسلام جابر ينتقل إلى الزمالك

وفي الوقت نفسه، نجح مسؤولو نادي الزمالك في الحصول رسميًا على توقيع إسلام جابر لاعب فريق مصر المقاصة بداية من الموسم الجديد، وجاء توقيع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء، بعد جلسة عُقدت مع نجلي رئيس الزمالك، على أن يعلن رسميا بعد انتهاء من مباراة الأهلي، الأحد المقبل، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.

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وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أن مدة التعاقد خمس سنوات دون صفقات تبادلية وستحصل إدارة المقاصة على قيمة الصفقة، خلال الأيام المقبلة، على أن يحصل اللاعب على مقدم التعاقد.

تريزيجيه ينضم إلى أستون فيلا الإنجليزي

وعلى مستوى الالتحاق بالأندية الدولية، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، منذ أيام، التعاقد رسميًا مع الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان تريزيجيه غادر للأراضي الإنجليزية للخضوع للفحوصات الطبية والاتفاق على البنود الشخصية مع النادي الإنجليزي.

كهربا ينضم لنادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي

وضمن حركة تنقلات نجوم كرة القدم، أعلن نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي، تعاقده مع مهاجم نادي الزمالك المصري، محمود عبد المنعم "كهربا"، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين حتى يونيو 2021.

وقال النادي البرتغالي في بيان رسمي نشره على موقعه: "كهربا هو لاعبنا الجديد.. وقع عقدا لمدة موسمين وانضم إلينا بناء على طلب المدير الفني أوجوستو إيناسيو".

عمرو جمال يستعد الانضمام للدوري التشيكي

ويستعد اللاعب عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، للانضمام لأحد أندية الدوري التشيكي، حيث سافر إلى التشيك، الأربعاء الماضي، للخضوع لفحص طبي في أحد أندية الدوري التشيكي؛ للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

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وحصل مهاجم الفريق على إذن الجهاز الفني والإداري بالخضوع للفحص الطبي، وفقا لعرض أحد أندية الدوري التشيكي؛ لضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم.