قبل حفل الساحل.. ياني في زيارة 2015: حبيت مصر وشعبها وأكلها

12:47 م | الجمعة 26 يوليو 2019
ياني في زيارته السابقة لمصر

ياني في زيارته السابقة لمصر

كتب: منة العشماوي

أخبار متعلقة

ماتيجي نخرج.. حفل ياني في الساحل الشمالي وإنشاد ديني بساقية الصاوي

ماتيجي نخرج.. حفل ياني في الساحل الشمالي وإنشاد ديني بساقية الصاوي

السهرات الفنية والثقافية في أسبوع.. ياني في الساحل التهامي في الساقية

السهرات الفنية والثقافية في أسبوع.. ياني في الساحل التهامي في الساقية

تبدأ من 720 جنيها.. أسعار تذاكر حفل "ياني" يوم 26 يوليو 2019

تبدأ من 720 جنيها.. أسعار تذاكر حفل "ياني" يوم 26 يوليو 2019

بالفيديو| الموسيقار العالمي ياني يوجه رسالة لـ"السعودية": أحببت روحكم

بالفيديو| الموسيقار العالمي ياني يوجه رسالة لـ"السعودية": أحببت روحكم

عشق المصريين له وعشقه هو لمصر وشعبها، يجعل الطرفان ينتظران مقابلة بعضهم، وسيحدث ذلك اليوم من خلال إحياء الموسيقار العالمي ياني حفلًا جديدًا في مصر، في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وسبق وزار ياني مصر قبل 4 أعوام في أواخر شهر أكتوبر عام 2015، تحت سفح الأهرامات وأقام حفل ضخم، بحضور عدد كبير من من كبار رجال الدولة والسفراء والفنانين المصريين والعرب والجمهور العاشق له، وحصل على تغطية إعلامية وصحفية كبيرة.

وكانت حفلة ياني حينها من أجل دعم السياحة الثقافية وتوظيف الفن في الترويج للسياحة حيث جاءت الحفل برعاية وزارتي السياحة والآثار المصريتين.

وعبر ياني بعد انتهاء من الحفل بما يشعر به من راحة تامة وعن اندهاشه من العدد الكبير للمعجبين به من الجمهور المصري، قائلا إنه سيحمل رسالة من القاهرة لجميع العالم وأنه كان يرغب في زيارة مصر منذ نحو 20 عامًا، متمنيا زيارتها مرة أخرى وزيادة عدد المعجبين بما يقدمه.

تبدأ من 720 جنيها.. أسعار تذاكر حفل "ياني" يوم 26 يوليو 2019 

وعن أكثر ما جذب انتباهه في مصر قال الموسيقار العالمي مازحا: "قضيت في مصر يوما ونصف، وأكثر ما لفت نظري فيها شعبها والأكل المصري المميز".

ماتيجي نخرج.. حفل ياني في الساحل الشمالي وإنشاد ديني بساقية الصاوي 

ويتضمن برنامج الموسيقار العالمي ياني، اليوم، في الحفل بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، مجموعة متنوعة، مقطوعاته الموسيقية القديمة والحديثة من أشهر مؤلفات "Yanni" الموسيقية، منها "Thirst for Life، وOur Days، وCan’t Wait، وWhat You Get".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

دراسة تحذر من خطر "البيض": الواحدة تعادل تدخين 5 سجائر

دراسة تحذر من خطر "البيض": الواحدة تعادل تدخين 5 سجائر

حذرت باحثة من اضرار تناول البيض حيث أن البيضة الواحدة تعادل تدخين 5 سجائر ما يسبب أضرار بالغة بجسم الإنسان
أغلى تيشيرت في مصر.. ثمنه 13 ألف جنيه بعد الخصم

أغلى تيشيرت في مصر.. ثمنه 13 ألف جنيه بعد الخصم

علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منشور لصفحة تسويق إلكتروني عبر الفيسبوك بشكل ساخر من سعر تيشرت عالي جدا وصل إلى 13 ألف جنيه بعد الخصم.
فيديو.. كلبان ينقذان طفلة من كوبرا أحدهما نفق والآخر فقد بصره

فيديو.. كلبان ينقذان طفلة من كوبرا أحدهما نفق والآخر فقد بصره

في ملحمة بطولية تؤكد على وفاء الكلاب، أنقذ كلبان طفلة من ثعبان كوبرا قاتل، أحدهم فقد حياته والثاني بصره
كم يجني محمد صلاح من "إنستجرام"؟.. تعرف على ترتيبه بين لاعبي العالم

كم يجني محمد صلاح من "إنستجرام"؟.. تعرف على ترتيبه بين لاعبي العالم

كشت صحيفة "ذا صن" عن قائمة اللاعبين الذين يتربحون من خلال انستجرام، فجاء رونالدو في المرتبة الأولى فيجني 375 ألف دولا{، بينما جاء محمد صلاح في المرتبة ال12
دراسة جديدة: يا سكان العالم احذروا الأسبرين

دراسة جديدة: يا سكان العالم احذروا الأسبرين

دعت دراسة أمريكية حديثة، الملايين حول العالم، إلى التوقف عن تناول الأسبرين، لأنه ثبت أن تناوله بكثرة يؤدى إلى زيادة نسبة الإصابة بالنزيف، خصوصاً بين كبار السن