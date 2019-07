قبل حفل الساحل.. ياني في زيارة 2015: حبيت مصر وشعبها وأكلها

عشق المصريين له وعشقه هو لمصر وشعبها، يجعل الطرفان ينتظران مقابلة بعضهم، وسيحدث ذلك اليوم من خلال إحياء الموسيقار العالمي ياني حفلًا جديدًا في مصر، في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وسبق وزار ياني مصر قبل 4 أعوام في أواخر شهر أكتوبر عام 2015، تحت سفح الأهرامات وأقام حفل ضخم، بحضور عدد كبير من من كبار رجال الدولة والسفراء والفنانين المصريين والعرب والجمهور العاشق له، وحصل على تغطية إعلامية وصحفية كبيرة.

وكانت حفلة ياني حينها من أجل دعم السياحة الثقافية وتوظيف الفن في الترويج للسياحة حيث جاءت الحفل برعاية وزارتي السياحة والآثار المصريتين.

وعبر ياني بعد انتهاء من الحفل بما يشعر به من راحة تامة وعن اندهاشه من العدد الكبير للمعجبين به من الجمهور المصري، قائلا إنه سيحمل رسالة من القاهرة لجميع العالم وأنه كان يرغب في زيارة مصر منذ نحو 20 عامًا، متمنيا زيارتها مرة أخرى وزيادة عدد المعجبين بما يقدمه.

وعن أكثر ما جذب انتباهه في مصر قال الموسيقار العالمي مازحا: "قضيت في مصر يوما ونصف، وأكثر ما لفت نظري فيها شعبها والأكل المصري المميز".

ويتضمن برنامج الموسيقار العالمي ياني، اليوم، في الحفل بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، مجموعة متنوعة، مقطوعاته الموسيقية القديمة والحديثة من أشهر مؤلفات "Yanni" الموسيقية، منها "Thirst for Life، وOur Days، وCan’t Wait، وWhat You Get".