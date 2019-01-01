فقر دم ونقص الفيتامينات.. مضاعفات تناول الخضروات والفواكه فقط

11:16 ص | الجمعة 26 يوليو 2019
الخضروات -صورة أرشيفية

الخضروات -صورة أرشيفية

كتب: الوطن

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الخضروات والفواكه دائما ما ينصح بتناولها خصوصًا في فترة اتباع نظام غذائي من أجل صحة جيدة، لذلك يعتمد العديد من الأشخاص على تناولها على مدار اليوم، اعتقادا منه أنها الأفضل.

ومع ذلك الاعتقاد، خرجت دراسة بريطانية تكشف أن تناول الخضروات والفواكه أكثر من 5 مرات قد يمنع نحو 8 ملايين حالة وفاة مبكرة في العالم، نظرا للقدرة على خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم وتعزير قوة الجهاز المناعي، بالإضافة لتعزيز دور الأوعية الدموية، نتيجات للمركبات والعناصر الموجودة داخلها، وفقا لـ"سبوتنيك".

وفي حال اتباع نظام غذائي يعتمد فقط على الخضراوات والفواكه، ينتج عنها:

خفض مستوى الكوليسترول في الدم

كمية الألياف المتوفرة في الفواكه والخضار تساهم بشكل كبير في خفض مستوى الكوليسترول في الدم بنسبة تصل إلى 35 %، فضلا عن الخلو من الدهون ونسبة السكر القليلة.

خسارة الوزن وتقليل الالتهابات داخل الجسم

تساهم الخضراوات والفواكه في خسارة الوزن، فضلا عن إنها من الأنظمة المضادة للالتهاب والأكسدة واحتوائها على نسبة مخفضة من محفزات الدهون.

معاناة من توازن المغذيات المهمة

الفواكه والخضراوات  تعتبر مهمة للألياف والكربوهيدرات لكنهما لا يقدمان كمية كافية من الدهون التي تعتبر ضرورية من أجل سلامة الوظائف الذهنية والتمثيل الغذائي، فضلا عن خفض مستويات الطاقة بسبب انخفاض الحبوب والبذور والمكسرات.

نقص عدد من الفيتامينات والمعادن المهمة

النظام الغذائي النباتي، ينتج عنها غياب عدد من الفيتامينات المهمة، كفيتامين "B 12"، و "D"، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الحديد، والمساهم في بعض الأحيان إلى الإصابة بفقر الدم.

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