أبوظبي تطلق نظاما جديدا يشجع الوافدين على استخدام المواصلات العامة

06:23 ص | الجمعة 26 يوليو 2019
أبوظبي

أبوظبي

كتب: أحمد حامد دياب

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أعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي، إطلاق نظام "التعرفة المرورية" على بوابات وجسور الإمارة بدءا من منتصف أكتوبر المقبل.

وأعلن المهندس إبراهيم سرحان الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالإمارة، في تصريح له لتلفزيون "أبوظبي"، أنه سيتم تطبيق نظام التعرفة المرورية على 4 جسور رئيسية في أبوظبي، وهي "المقطع، الشيخ زايد، مصفح، والشيخ خليفة".

وبموجب النظام الجديد ستدفع السيارات المارة عبر هذه الجسور 4 دراهم مقابل المرور من هذه الجسور في ساعات الذورة، بينما ستدفع درهمين أثناء المرور في غير أوقات الذروة والإجازات.

وسيتم تسجيل السيارات بشكل مجاني على أن تحمل كل سيارة محفظة مالية إلكترونية يتم خصم رسوم المرور منها، حال عبورها الجسر بشكل آلي.

وأكد الحمودي، أن النظام الجديد يهدف لرفع معدلات السلامة والأمان ويهدف أيضًا لتشجيع المواطنين والوافدين على استخدام المواصلات العامة.

وسيتم  إعفاء المركبات الكهربائية من رسوم المرور لمدة عامين، بالإضافة إلى إعفاء مركبات الأجرة والحافلات المدرسية وسيارات الإسعاف ومركبات القوات المسلحة والشرطة.

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