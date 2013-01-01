ربيع ياسين مدرب للمنتخب يتصدر تويتر.. لماذا دخل دائرة الترشيحات؟

بعد الأداء الباهت الذي ظهر عليه المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا 2019، والخروج من الدور ثمن النهائي على يد جنوب أفريقيا، دخل عدد من المديرين الفنيين دائرة الترشيحات لخلافة المدير الفني المكسيكي المقال خافيير أجيري ، ومن بين هؤلاء المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، ربيع ياسين.

وربيع ياسين هو واحد من أفضل من شغل مركز الظهير الأيسر بالنادي الأهلي على مدار 12 عامًا، تميز بالإمكانيات الفنية العالية، والتسديدات القوية من الناحية اليسرى، والنزعة الهجومية التي جعلته يشغل هذا المركز دون منازع خلال الفترة التي قضاها بصفوف الفريق الأحمر.

ياسين، تصدر الهاشتاج الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تحت عنوان ربيع ياسين مدرب للمنتخب، حيث يأمل متداولو الهاشتاج تعيين نجم الأهلي السابق مديراً فنياً للمنتخب.

"الوطن" تستعرض في السطور التالية الأسباب التي جعلت من ربيع ياسين أقوى المرشحين لخلافة أجيري من قبل الجماهير المصرية:

مسيرة كروية قوية

لدى ابن محافظة بني سويف تاريخا حافلا في مسيرته الكروية، حيث خاض 300 مباراة رسمية مع النادي الأهلي، حصل خلالها على 7 ألقاب لبطولة الدوري، و5 بطولات لكأس مصر، و5 دوري أبطال أفريقيا، فضلًا عن تحقيقه لقب أحسن لاعب في مصر 3 مرات.

وعلى صعيد المشاركة الدولية، شارك "ياسين" في 118 مباراة مع الفراعنة، بالإضافة إلي تواجده بأولمبياد 84، وكأس الأمم الأفريقية 1986، و المشاركة في كأس العالم 1990.

تحقيق بطولة أمم أفريقيا للشباب

بعد اعتزاله، اتجه ربيع ياسين لمجال التدريب، الذي حقق به إنجازا كبيرا، بقيادة المنتخب المصري للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، تحت سن 21 عامًا، في الجزائر عام 2013، وهو ما جعله على علم تام بشؤون منتخبات أفريقيا وطريقة لعب كل منها.

على دراية بلاعبي الجيل الحالي

تتويج ياسين، عام 2013، بالكان مع الشباب، كان مع جيل به بعض اللاعبين المتواجدين حاليا مع منتخب مصر مثل محمود كهربا وصالح جمعة ورامي ربيعة، ففي حال استقدامه لمنتخب مصر ربما يعيد تجربة حسن شحاتة الذي اختار بعض لاعبي منتخب مصر جيل 2003 لبناء جيلا أجهز على البطولات الأفريقية بعد ذلك.

شبيه حسن شحاتة "المعلم الجديد"

يتشابه حسن شحاتة وربيع ياسين فى العديد من النقاط فى مرحلة تدريب منتخبات الشباب، فكلاهما لاعب دولى سابق مشهود له بالكفاءة والأخلاق العالية، وأسلوبهما يتشابه كثيراً فى التعامل مع اللاعبين من حيث الاهتمام بالجوانب النفسية.

الثنائي يتشابهان في طريقة اللعب كثيرًا، حيث يفضل كلاهما اللعب بطريقة "الليبرو"، كما يلعب الثنائي بخطة 5-3-1-1.

وتصدر هاشتاج "ربيع ياسين مدرب للمنتخب" موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، وسط مطالبات من الجماهير المصرية بتوليه المسؤولية خلفا للمكسيكي أجيري.