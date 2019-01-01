أغلى تيشيرت في مصر.. ثمنه 13 ألف جنيه بعد الخصم

11:00 م | الخميس 25 يوليو 2019
التيشرت المعروض للبيع

التيشرت المعروض للبيع

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

أغلى بنطلون في مصر.. ثمنه 15 ألف جنيه تعرَّف على مميزاته

أغلى بنطلون في مصر.. ثمنه 15 ألف جنيه تعرَّف على مميزاته

أغلى قميص في مصر.. ثمنه 12 ألف جنيه وهذه مميزاته

أغلى قميص في مصر.. ثمنه 12 ألف جنيه وهذه مميزاته

أغلى حذاء في العالم ثمنه 3 ملايين دولار

أغلى حذاء في العالم ثمنه 3 ملايين دولار

قبل "تيشرت صلاح".. طبيب الطفل زياد يروي أجمل اللحظات: "فصلت له بالطو"

قبل "تيشرت صلاح".. طبيب الطفل زياد يروي أجمل اللحظات: "فصلت له بالطو"

عرضت إحدى صفحات التسويق الإلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تيشرت" للبيع بسعر فلكي، آثار سخرية المتابعين.

وكتبت الصفحة عن التيشرت "السعر للقطعة 13 ألف بدلاً من 13 ألف و800، وهذا الخصم متاح لفترة محدودة جداً"، ثم بدأت تعدد مميزات قطعة الملابس ذات السعر الهائل.

وأضافت الصفحة "التيشيرت مصنوع من خامة البلامندا الشبيهة للقطن التي تستخرج من فرو حيوان الباندا، ومميزاتها أنها تشعرك بالطراوة كلما زادت درجة حرارة الشمس، وأيضا مزود بمادة الكلوماتادين، عند تفاعلها مع الجسم تزيد من هرمون الدوبامين داخل المخ لتستمتع بالشعور بالسعادة طوال فترة ارتدائه".

وتابعت: "بالإضافة إلى أن التيشيرت به مادة كميائية تسمي البلوماساكتين التي تعمل على امتصاص كل السوائل الخارجة من الجسم وتحويلها على الفور إلى سعرات حرارية جديدة لإمداد الجسم بالطاقة باستمرار، وعدم الشعور بالإرهاق أو التعب".

وذكرت أيضا عن مميزات التيشرت أنه "مضاف له طبقة عازلة غير مرئية لعدم التأثر بأي أتربة أو سوائل أو ما شابه ذلك".

وأثار سعر التشيرت العالي موجة سخرية بين المتابعين، وكتب أحد المتابعين "إشطا على التوفير"، وقال آخر بعدما قام بعمل منشن لأحد البنوك "معندكوش قروض تيشرتات".

وعلق أحدهم قائلا ساخرا وموجها كلامه لأحد أصدقائه "إيه رأيك في التيشرت.. أظن مش مبالغ فيه وسعره حلو"، وسخر آخر بالقول: "مش عارف من غير خصوماتهم كنت هعمل إيه".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

«الأرصاد» ترد على «عصر جليدي يجتاح مصر»

«الأرصاد» ترد على «عصر جليدي يجتاح مصر»

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لعصر جليدي صغير مثل الذي ضرب نصف الكرة الشمالي منذ قرون
كم يجني محمد صلاح من "إنستجرام"؟.. تعرف على ترتيبه بين لاعبي العالم

كم يجني محمد صلاح من "إنستجرام"؟.. تعرف على ترتيبه بين لاعبي العالم

كشت صحيفة "ذا صن" عن قائمة اللاعبين الذين يتربحون من خلال انستجرام، فجاء رونالدو في المرتبة الأولى فيجني 375 ألف دولا{، بينما جاء محمد صلاح في المرتبة ال12
دراسة تحذر من خطر "البيض": الواحدة تعادل تدخين 5 سجائر

دراسة تحذر من خطر "البيض": الواحدة تعادل تدخين 5 سجائر

حذرت باحثة من اضرار تناول البيض حيث أن البيضة الواحدة تعادل تدخين 5 سجائر ما يسبب أضرار بالغة بجسم الإنسان
دراسة جديدة: يا سكان العالم احذروا الأسبرين

دراسة جديدة: يا سكان العالم احذروا الأسبرين

دعت دراسة أمريكية حديثة، الملايين حول العالم، إلى التوقف عن تناول الأسبرين، لأنه ثبت أن تناوله بكثرة يؤدى إلى زيادة نسبة الإصابة بالنزيف، خصوصاً بين كبار السن
10 فوائد لتناول البليلة.. "تنشط خلايا المخ وتعالج الإمساك"

10 فوائد لتناول البليلة.. "تنشط خلايا المخ وتعالج الإمساك"

تعد البليلة وجبة غذائية مهمة، حيث تتعدد فوائدها الغذائية لمتناوليها.