أغلى تيشيرت في مصر.. ثمنه 13 ألف جنيه بعد الخصم

عرضت إحدى صفحات التسويق الإلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تيشرت" للبيع بسعر فلكي، آثار سخرية المتابعين.

وكتبت الصفحة عن التيشرت "السعر للقطعة 13 ألف بدلاً من 13 ألف و800، وهذا الخصم متاح لفترة محدودة جداً"، ثم بدأت تعدد مميزات قطعة الملابس ذات السعر الهائل.

وأضافت الصفحة "التيشيرت مصنوع من خامة البلامندا الشبيهة للقطن التي تستخرج من فرو حيوان الباندا، ومميزاتها أنها تشعرك بالطراوة كلما زادت درجة حرارة الشمس، وأيضا مزود بمادة الكلوماتادين، عند تفاعلها مع الجسم تزيد من هرمون الدوبامين داخل المخ لتستمتع بالشعور بالسعادة طوال فترة ارتدائه".

وتابعت: "بالإضافة إلى أن التيشيرت به مادة كميائية تسمي البلوماساكتين التي تعمل على امتصاص كل السوائل الخارجة من الجسم وتحويلها على الفور إلى سعرات حرارية جديدة لإمداد الجسم بالطاقة باستمرار، وعدم الشعور بالإرهاق أو التعب".

وذكرت أيضا عن مميزات التيشرت أنه "مضاف له طبقة عازلة غير مرئية لعدم التأثر بأي أتربة أو سوائل أو ما شابه ذلك".

وأثار سعر التشيرت العالي موجة سخرية بين المتابعين، وكتب أحد المتابعين "إشطا على التوفير"، وقال آخر بعدما قام بعمل منشن لأحد البنوك "معندكوش قروض تيشرتات".

وعلق أحدهم قائلا ساخرا وموجها كلامه لأحد أصدقائه "إيه رأيك في التيشرت.. أظن مش مبالغ فيه وسعره حلو"، وسخر آخر بالقول: "مش عارف من غير خصوماتهم كنت هعمل إيه".