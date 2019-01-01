رحلت في صمت قبل 4 أيام.. من هي الفنانة فوزية عبد العليم؟

09:22 م | الخميس 25 يوليو 2019
رحيل الفنانة فوزية عبد العليم

رحيل الفنانة فوزية عبد العليم

كتب: منى السعيد

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رحلت عن عالمنا في صمت وهدوء يوم الأحد الماضي الفنانة فوزية عبد العليم، والتي اشتهرت بأدوار الأم والجدة، وتم تشييع جثمانها بمقابر عائلتها بالمنوفية.

وكان نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، قال في تصريحات سابقة، إن الفنانة الراحلة توفيت الأحد الماضي، وأنها مقيدة بالنقابة، لكنها على درجة المعاش، واسمها الحقيقي أم كلثوم.

بدأت حياتها الفنية متأخرة

وعلى الرغم من أن الفنانة بدأت رحلتها العملية متأخرة، إلا أنها تركت بصمة واضحة أسعدت الملايين من خلال أدوارها القصيرة.

وبدأت بمسلسلات وكالة عطية، ويوميات ونيس وأحفادة، كما ظهرت في بعض الأفلام بأدوار ثانوية مثل أفلام حرامية في كي جي 2، والرجل الأبيض المتوسط، وبحب السيما، والساحر، وأفريكانو، وفقا لموقع السينما دوت كوم.

فيلم صاحب صاحبه

يعد من أبرز أدورها القليلة والتي اشتهرت من خلاله، وكانت تمثل دور أم جاد "أشرف عبد الباقي" الشخص البخيل الذي سافر الخليج ويعمل ليل ونهار لجمع الأموال، ويلجأ صديقه "محمد هنيدي" لخدعة وهي أن يخبره أن والدته "مريضة" ويجب أن يعود لرعايتها، وعند عودته تتوالي الأعمال الكوميديا.

فيلم جاءنا البيان التالي

رغم أن مشاهدها معدودة في هذا الفيلم، إلا أنها لا تزال محفورة فى أذهان الكثير من المشاهدين، وكانت تؤدي دور أم علاء أحد الفائزين بغرفة نوم من شركة "باور فاميلي"، والتي كانت تحاول تهدئة المذيع "محمد هنيدي" خلال تصويره مع ابنها.

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