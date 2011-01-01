قبل أفيس.. احتراف "كهربا" في أوروبا بين "سلوك غير لائق ودكة البدلاء"

خطوة جديدة اتخذها محمود عبدالمنعم (كهربا)، في مسيرته الاحترافية لكرة القدم، رفع فيها "راية العصيان" أمام نادي الزمالك الذي كان يلعب له على مدار الموسم المنتهي، لينتقل إلى البرتغال عبر بوابة نادي ديسبروتيفو دي أفيس، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

عودة "كهربا" إلى أوروبا، بعد تجربتين مع فريقي لوزيرن وجراسهوبرز بالدوري السويسري، لن تمر مرور الكرام لاسيما في ظل الأزمة التي دخل فيها مع نادي الزمالك.

واعتبر كهربا عقده مع الزمالك منتهي بنهاية موسم 2018-2019، وفي المقابل يرى الزمالك أن عقد اللاعب ممتد لثلاث سنوات مقبلة بسبب عقد عليه خلاف بين الطرفين حول صحة تسجيله لدى اتحاد الكرة.

احتراف كهربا في لوزيرن السويسري

بدأ محمود كهربا مسيرته مع كرة القدم ضمن صفوف فريق الشباب في النادي الأهلي، عاش خلالها فترة من التألق الكروي، قبل أن يطوي صفحة فريق الناشئين ويقرر الانتقال إلى إنبي في يناير 2011.

تطور كهربا السريع مع إنبي وقدرته على إثبات نفسه عبر مهاراته وأهدافه مع الفريق البترولي، فتح الباب أمامه للاحتراف في الدوري الإنجليزي، حيث عرض عليه تجربة مع نادي هال سيتي ولكنه كان غير قادر على الذهاب بعد كفاحه من أجل الحصول على تصريح عمل، وعلق ستيف بروس، مدرب هال سيتي حينها: "إنه لاعب جيد جدا، ولكن إدخاله البلاد على المدى الطويل سيكون مشكلة".

بدلا من ذلك انتقل إلى نادي لوزيرن في دوري السوبر السويسري على سبيل الإعارة مع وجود خيار لجعل الصفقة دائمة في أغسطس 2013، وكان أول ظهور له مع النادي بعد أسبوع، ونزل كبديل خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع نادي بازل.

سجل كهربا 6 أهداف لصالح لوزيرن وأصبح ثاني أعلى هداف للفريق وفتح النادي المناقشات مع إنبي لتمديد الإعارة لمدة موسم إضافي، لكن "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن"، بعدما أنهى سلوك اللاعب حلم استمراره في الملاعب الأوروبية لفترة أطول.

وفي 5 مارس 2014، قرر النادي السويسري فسخ تعاقده مع المصري الشاب، وأصدر لوزيرن بيانا مفاجئا على موقعه الرسمي قال فيه: "تم فسخ التعاقد مع كهربا كإجراء تأديبي لسوء سلوكه مع زملاءه ومديره الفني".

ووفقا لموقع النادي السويسري طلب كارلوس برينجر المدير الفني حينها، إبعاد اللاعب بعدما تمادى في سوء السلوك.

غراسهوبر زيوريخ

عقب عودته من إعارته الأولى لنادي إنبي، تألق "كهربا" مما جعلا محل اهتمام وكلاء اللاعبين الذين أحضروا له عرض احتراف جديد في نادي غراسهوبر زيوريخ، ليشارك مع الفريق في 17 مباراة يحرز خلالها هدفين خلال إعارته هناك لمدة موسم واحد 2014-2015.

على الرغم من أن فترة إعارته مع النادي كان من المقرر أن تستمر حتى 31 ديسمبر 2014، أعلن كهربا عودته إلى إنبي في نوفمبر من نفس العام بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق للانتقال بصفة دائمة، وذلك بعد أن سجل هدفين في 17 مباراة.

وذكر كهربا أن سبب ذلك عدم وجود وقت لعب كاف، قائلا: "أنا لن أجلس على مقاعد البدلاء في أوروبا أكثر من ذلك، عمري 20 عاما، أريد أن ألعب".