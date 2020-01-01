تداول صور ميداليات دورة "طوكيو 2020" على الفيسبوك

02:10 ص | الخميس 25 يوليو 2019
شكل ميداليات طوكيو 2020

شكل ميداليات طوكيو 2020

كتب: مؤمن رمضان

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تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صورا لشكل ميداليات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها اليابان العام المقبل.

وبدأت اليابان الاستعداد لمنافسات الدورة بإقامة بطولة تجريبية قبل انطلاق البطولة المقرر إقامتها الصيف المقبل.

وانطلقت خلال الأيام الماضية منافسات الأثقال، كبطولة تجريبية استعداد لاستضافة الدورة، والتي اعتذر عنها منتخبنا المتأهل بسبب تجهيزه للاستعدادات بطولة العالم المقرر إقامتها سبتمبر المقبل.

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