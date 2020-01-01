تداول صور ميداليات دورة "طوكيو 2020" على الفيسبوك

شكل ميداليات طوكيو 2020
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صورا لشكل ميداليات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها اليابان العام المقبل.
وبدأت اليابان الاستعداد لمنافسات الدورة بإقامة بطولة تجريبية قبل انطلاق البطولة المقرر إقامتها الصيف المقبل.
وانطلقت خلال الأيام الماضية منافسات الأثقال، كبطولة تجريبية استعداد لاستضافة الدورة، والتي اعتذر عنها منتخبنا المتأهل بسبب تجهيزه للاستعدادات بطولة العالم المقرر إقامتها سبتمبر المقبل.
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