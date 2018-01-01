نجوم توقعوا بطل الدوري: لو الأهلي فاز باللقب أبقى مبعرفش في الكورة

وأخيرا.. نجح النادي الأهلي في حسم اللقب لصالحه، مساء اليوم، بعد الفوز على فريق المقاولون العرب، بـ3 أهداف مقابل لا شيء، ليصبح بذلك يمتلك 41 لقب دوري في تاريخه.

منذ بداية الموسم الكروي 2018-2019، يتسابق كثير من المحللين والرياضيين والإعلاميين للتنبؤ ببطل الدوري لهذه النسخة، التي تميزت بالإثارة والندية منذ بداياتها وحتى اللحظات الأخيرة.

أعاد فوز الأهلي، مساء اليوم، باللقب الـ41 في تاريخه، كل التوقعات السابقة للأذهان، ونستعرض فيما يلي أبرز الذين توقعوا بطل النسخة الـ60 من الدوري المصري.

جمال عبد الحميد

خلال استضافته في برنامج اللعيب، الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر فضائية "إم بي سي مصر"، في أبريل الماضي، توقع جمال عبد الحميد فوز الزمالك بلقب الدوري لهذه النسخة.

ورد نجم الزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق، عندما سأله مهيب: "ماذا لو فاز الأهلي؟"، قائلا: "يبقى أنا معنديش فكرة عن الكرة ومبعرفش في الكرة ولا لعبتها في حياتي".

أحمد الطيب

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الزمالك اليوم" الذي قدمه لاعب الزمالك السابق خالد الغندور عبر قناة المحور، في شهر فبراير الماضي، توقع المعلق الرياضي أحمد الطيب أن الزمالك هو بطل الدورى هذا الموسم.

وقال الطيب خلال المداخلة الهاتفية: "لا يجب طرح السؤال فى هذا التوقيت، إلا أن الزمالك هو بطل الدورى إلا إذا حدث شئ غير طبيعى".

سيد عبد الحفيظ

خلال مداخلة هاتفية لسيد عبد الحفيظ مع برنامج "اللعيب" الذي يقدمه مهيب عبد الهادي عبر قناة "إم بي سي مصر"، في نوفمبر الماضي، أكد أن الأهلي هو بطل الدوري.

وشدد على أنه واثق من قدرة الأهلي على التتويج باللقب، وأنه ليس له علاقة ببطل شهر نوفمبر أو ديسمبر، العبرة دائمًا بالنهاية، مختتما بجملة "وياما دقت على الرأس طبول".

شيكابلا

في شهر مارس الماضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الزمالك اليوم، المذاع عبر قناة المحور، توقع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض سيكون بطلًا للدوري هذا الموسم.

وذكر شيكابالا "مفيش حاجة اسمها الأهلى إذا تصدر يفوز بالدورى، دا كان قبل كدا، لكن دلوقتي الوضع تغير، والزمالك قادر على التتويج باللقب بشرط مساندة الجماهير للاعبين".

عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب على خروج نادي الزمالك من بطولة "كأس زايد" للأندية العربية الأبطال أمام نادي الاتحاد السكندري، في ديسمبر الماضي، بأن مسابقة الدوري أهم من البطولة العربية.

وقال أديب، خلال حلقة من برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "لو الزمالك مأخدش الدوري السنة دي أنا هقص شعري".

وتابع: "إن شاء الله هناخد الدوري وهنبقى سعداء وأقول لمحمود علاء نكدت علينا إمبارح".

ولكن عاد أديب، في حلقة الإثنين الماضي من برنامجه، ونعى نادي الزمالك، مؤكدا خسارته لدرع الدوري، بعد تعادله المثير أمام الجونة، واقتراب النادي الأهلي من حسم اللقب.