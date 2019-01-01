20 صورة من احتفالات لاعبي وجمهور الأهلي بالدوري رقم 41

سادت حالة من الفرحة في ملعب برج العرب، بين لاعبي وجماهير النادي الأهلي، عقب إطلاق الحكم محمد عادل صافرة انتهاء مباراة "القلعة الحمراء" أمام نظيره المقاولون العرب، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وتمكن الأهلي من حسم لقب الدوري المصري، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليصبح اللقب رقم 41 في تاريخ المارد الأحمر.

هذا الانتصار رفع رصيد الأهلي إلى 77 نقطة في الصدارة، قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك، الأحد المقبل.

وسجل ثلاثية الأهلي كل من علي معلول هدف وحسين الشحات هدفين في الدقائق 26 و63 و71.

كما حقق الزمالك فوزا شرفيا على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 في منافسته على لقب الدوري المصري، فيما ضمن الفارس الأبيض مشاركته رسميا في دوري أبطال أفريقيا بعد أن رفع رصيده للنقطة 72 ليتخطى بيراميدز صاحب الـ70 نقطة.