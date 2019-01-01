"ربنا يشفيك يا جدع".. رسائل مشاهير الفن لفاروق الفيشاوي

أحزن خبر دخول النجم فاروق الفيشاوي في غيبوبة كبدية إثر إصابته بمرض السرطان، العديد من مشاهير الفن، الذين توجهوا له بالدعاء ودعمه بالرسائل.

وحرص عدد من مشاهير السينما والدراما، على التوجه برسائل دعم خاصة لـ"الفيشاوي"، متمنيين له الشفاء العاجل، ومن أبرز هؤلاء الفنانين:

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف، على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، صورة للفنان فاروق الفيشاوي، معلقة عليها: "ربنا يشفيك يارب.. أستاذ كبير وعظيم.. الرجاء الدعاء للفنان فاروق الفيشاوي بالشفاء".

صابرين

فيما نشرت الفنانة صابرين، على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، صورة للفيشاوي، أرفقت بها تعليق: "ربنا يشفيك يارب يا طيب يا جدع يا أستاذ يا أخ ياصديق ياغالي لو اتكلمت على صفاتك وحبنا ليك مش هوافيك قدرك ربنا يشفيك".

إنجي شرف

كما نشرت أيضا الفنانة إنجي شرف، صورة جمعتها بفاروق الفيشاوي، كتبت عليها: "حبيبي يا روقا ربنا يشفيك ويعافيك يا رب.. قادر ربنا علي كل شيء .. دعواتكم لأطيب وأجدع وأكرم خلق الله.. إنه في حالة حرجة الآن".

رانيا محمود يس

كما وجهت الفنانة رانيا محمود يس، دعائها للفنان فاروق الفيشاوي على حسابها الشخصي بموقع انستجرام، حيث نشرت صورة له مرفقة بتعليقها: "يارب الطف بعبدك فاروق الفيشاوي.. أرجو الدعاء له".

وأعلن النجم فاروق الفيشاوي، العام الماضي، إصابته بالسرطان، وهو ما كان بمثابة مفاجأة صادمة لجماهيره ومحبيه في مصر والوطن العربي، لكنه تعرض مؤخرًا، لوعكة صحية خطيرة، حيث دخل في غيبوبة كبدية، وتم نقله لأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.