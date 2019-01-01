"صدق وعده".. علي معلول يقترب من إهداء لقب الدوري لجماهير الأهلي

نجح الظهير الأيسر للنادي الأهلي في تسجيل أول أهداف الشياطين الحمر في مرمى المقاولين العرب، خلال الدقيقة 26 من عمر المباراة المؤجلة بين الفريقين، من الجولة الـ33 من الدوري المصري، التي تجمعهما حاليا.

وسجل علي معلول الهدف بعدما استغل كرة مرتدة من الحائط البشري للمقاولين العرب، ليسدد كرة قريبة تسكن الشباك في الدقيقة 26 من أحداث اللقاء.

في حال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، أو بفوز الأهلي عموما، يصبح لقب الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ60 من نصيب النادي الأهلي، وسيكون اللقب الـ41 في تاريخ النادي.

هدف علي معلول بالطبع قرب المسافة بين الأهلي واللقب الـ41، وجاء هدف التونسي بعد وعد قطعه على نفسه قبل اللقاء بأن يهدي لقب الدوري لجماهير الأهلي.

خلال لقاء تلفزيوني أذيع عبر قناة الأهلي، من داخل المعسكر الأخير الذي أقيم للفريق في إسبانيا، مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، تحدث معلول عن مساندة جماهير الأهلي له بسبب عدم اختياره للمشاركة مع منتخب بلاده تونس في بطوولة أمم أفريقيا 2019، التي أقيمت في مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وقال معلول خلال اللقاء، الذي أذيع منذ 10 أيام، إنه مر بنفس المرحلة بعد كأس العالم، إذ لم يكن في أحسن مستوياته، ورأى المساندة الكبيرة من جمهور الأهلي "هذا الشعور الممتاز جاء لي من ناس لم أكن أعرفهم منذ فترة كبيرة، ولكن شعرت بأنهم يحبوني ويحترموني مثلما أحبهم وأحترمهم".

وتابع نجم النادي الأهلي "زادني شرف أن يساندني جماهير الأهلي، أنا وكل زملائي في الفريق، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم وأول حاجة نهديها لهم تكون الدوري إن شاء الله".

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 74 نقطة، ويكفيه فقط الفوز على المقاولون العرب من أجل التتويج بمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كل من:

محمد الشناوي - محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول - حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي - وليد أزارو.