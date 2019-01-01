نظام صحى لخروف العيد: يفطر بلح ويستحمى مرتين يومياً

08:57 م | الأربعاء 24 يوليو 2019
نظام تهوية داخل المزرعة للعناية بصحة الخراف

نظام تهوية داخل المزرعة للعناية بصحة الخراف

كتب: سلمى سمير

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الأغنام والماشية التى تحظى برعاية، وتُربّى بطريقة صحية، لحومها أكثر جودة من التى تُربّى فى الشارع وتتغذى على القمامة، هذا ما أكده محمود راشد، صاحب مزرعة لتربية المواشى فى السويس، والذى يراعى فى مزرعته اتباع كل الأساليب الصحية ليقدم لزبائنه أجود أنواع اللحوم فى أضحية عيد الأضحى.

"راشد": التربية الصحيحة تُحسّن جودة اللحوم

«من حق الخروف يتدلع»، شعار يرفعه «راشد»، الذى يعمل فى مجال تربية الخرفان والماعز والعجول منذ 6 سنوات، واستطاع الوصول إلى أنسب الطرق للحصول على أفضل مذاق للحوم: «بنستقبل الخروف وهو صغير فى مزارعنا، سنه بيكون 3 شهور، وبنبدأ فى نظام التغذية الخاص بينا علشان نسمّنه».

فى البداية، تقوم المزرعة بتنظيف الحيوان للتخلص من القوارض أو الحشرات، ثم تبدأ مرحلة تطهيره من الجروح، ثم يقضى 4 أشهر فى المزرعة «كلها دلع»: «بنغذيه على البلح وحبة البركة والذرة والصويا والردة والتوم، دى كلها مكونات بتسمن الخروف، وبتفرق فى جودة اللحوم».

وحسب «راشد»، فإن المواشى تحتاج إلى رعاية خاصة خلال الصيف: «بنحط مراوح فى كل العنابر علشان المواشى بتتأثر بدرجة الحرارة المرتفعة، وفيه نظام تهوية مناسب، ده غير إننا بنحمّى الحيوان مرتين فى اليوم علشان نقلل عنه الإجهاد الحرارى اللى ممكن يتعرّض له».

 

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