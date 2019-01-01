بطل "فن اللامبالاة" في واقعة أحمد حلمي.. طبيب نفسي: ثبات انفعالي غريب

لحظات من الرعب والذهول، عاشها بعض المواطنين المتواجدين بمنطقة موقف سيارات أحمد حلمي، منذ ساعات، بعدما قام أحد الأشخاص بإطلاق النيران بشكل عشوائي داخل المنطقة، ما أسفر عن إصابة البعض.

فيما تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم، الذي ظهر خلال فيديو حصلت عليه "الوطن"، والذي ظهر من خلاله الجاني وهو يهذي ببعض الكلمات قائلًا: "داعش.. داعش".

المتهم بإطلاق النيران في موقف أحمد حلمي بعد القبض عليه: بحب الخلافة

ووسط تلك اللحظات المرعبة التي مرت كالصاعقة على المتواجدين بمكان الحادث، ظهر خلال الفيديو رجل يقف بجوار المتهم أثناء إطلاقه للنيران، وبينما كان يفر الناس مسرعين من المنطقة وسط الصراخ والذهول، يقف هذا الرجل مجهول الهوية متكئًا على عمود إحدى اللافتات بالمكان، غير مبال بما يحدث، ليذُهل الكثيرين برد فعله الغريب والمثير للجدل.

لحظة إطلاق مضطرب نفسيا النار على مواطنين في موقف أحمد حلمي

وردًا على التساؤلات المحيرة حول موقف هذا الرجل، يفسر الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، لـ "الوطن"، أن هناك احتمالين لا ثالث لهما للموقف المثير لهذا المواطن، أولهما، أنه ربما لم يع بالقدر الكافي ما يدور حوله، واكتفى بمشاهدة الموقف، أو أنه يتمتع بثبات انفعالي قوي، يدفعه لشجاعة الوقوف في هذا الموقف المرعب ومتابعة الحدث دون خوف.

وكان مصدر مسؤول بمديرية أمن القاهرة، أوضح أن شخصا ما "مضطرب نفسيًا"، أطلق النار في منطقة موقف سيارات أحمد حلمي بطريقة عشوائية، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، جار حصرهم.