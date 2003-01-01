في حال فوز الأهلي بالدوري.. دروع حسام عاشور وحده تساوي ألقاب الزمالك

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في مصر حسم الدوري المصري مساء اليوم، إذ تقام موجهتان في نفس الوقت، الأولى بين الأهلي والمقاولين العرب، والثانية بين الزمالك والإسماعيلي.

احتمالات حسم الدوري

هناك عدة سيناريوهات لحسم اللقب اليوم، ففي حال فوز الأهلي على المقاولين يفوز بدرع الدوري، ويحقق اللقب الـ41 في تاريخه، وقد يفوز باللقب اليوم أيضا بالتعادل شرط أن يخسر الزمالك من الإسماعيلي، أما لو تعادل مع المقاولين وفاز الزمالك، أو خسر، تظل المنافسة قائمة.

في حال حسم النادي الأهلي لقب الدوري مساء اليوم، أمام المقاولين العرب، يصبح عدد دروع الدوري التي حصل عليها حسام عاشور فقط مع الأهلي مساو لعدد دروع الدوري التي حققها الزمالك طوال تاريخه الذي يزيد عن 100 عام.

ألقاب الدوري التي حققها حسام عاشور "المسمار" مع الأهلي

بدأ حسام عاشور مسيرته مع الأهلي منذ موسم 2003-2004، أي حوالي 15 عاما، حقق خلالها بطولات عديدة، وأكثر لقب فاز به مع الشياطين الحمر هو الدوري الممتاز، إذ حققه 11 مرة.

أول درع دوري يحققه عاشور مع الأهلي كان في موسم 2004-2005، إذ شارك في 10 مباريات طوال الموسم، وانتهى بتتويج الأهلي بلقبه الـ30، وكان موسما استثنائيا بالنسبة للشياطين الحمر، إذ أنهاه دون أي هزيمة.

وعاد حسام عاشور ليفوز بلقب الدوري الثاني له والـ31 للأهلي في موسم 2005-2006، الذي أنهاه الأهلي دون أي هزيمة للموسم الثاني على التوالي، وبـ17 مشاركة لحسام عاشور سجل خلالها هدف وحيد.

وحقق عاشور، الذي يلقبه عشاق القلعة الحمراء بـ"المسمار"، لقبه الثالث على التوالي في موسم 2006-2007، الذي شارك خلاله في 19 مباراة، وهو الدرع رقم 32 للأهلي.

أما الدرع الرابع للمسمار فكان في موسم 2007-2008، الذي شارك خلاله في 21 مباراة، أحرز خلالها هدف وحيد، وكان هذا اللقب هو الخامس للأهلي على التوالي و33 في تاريخه.

وفاز حسام عاشور مع الأهلي بلقب 2008-2009، ليصبح اللقب الخامس في تاريخ المسمار مع الأهلي، والسادس على التوالي للشياطين الحمر والـ34 في تاريخهم.

موسم 2009-2010 نال فيه عاشور لقبه السادس، بعدما شارك معه في 23 مباراة، وحقق الأهلي بطولته السابعة على التوالي والـ35 في تاريخه.

وعن درع الدوري السابع للمسمار مع الشياطين الحمر، ففاز به في موسم 2010-2011، بعد المشاركة في 20 مباراة أحرز خلالها هدف وحيد.

واستطاع عاشور أن يفوز بلقب الدوري الثامن على التوالي في تاريخه مع الأهلي في موسم 2013-2014، إذ شارك المسمار خلال الموسم في 16 مباراة، وهو اللقب الـ37 للشياطين الحمر أيضا.

وحقق تاسع لقب دوري له في موسم 2015-2016، بعدما أخفق مع الأهلي في موسم 2014-2015، وأصبحت تلك النسخة هي اللقب الـ12 للزمالك.

ونجح عاشور برفقة الشياطين الحمر أن يحقق لقب الدوري العاشر له، والـ39 في تاريخ الأهلي، في موسم 2016-2017.

أما اللقب الحادي عشر والأخير في تاريخ مشاركات حسام عاشور في الدوري المصري الممتاز، فكان الموسم الماضي 2017-2018.

دروع الدوري التي حققها الزمالك

طوال تاريخه، الذي يمتد لأكثر من 100 سنة، حقق نادي الزمالك 12 لقب دوري، أولهم كان عام 1960، ثم فاز به في مواسم 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2015.