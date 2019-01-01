"شاطئ الفشار".. لقطات لجزيرة تخدع ناظريها بالحبات البيضاء

"رمال وقواقع وزلط"، أنواعا وأشكالا مختلفة نجدها على شواطئ البحر العالم، ولكن هناك جزيرة فريدة من نوعها، فيعتقد الشخص من بعيد أن بها رمال بيضاء، وعند الاقتراب منها يجد تلك الرمال على شكل "حبات الفشار".

"شاطئ الفشار".. يقع في جزيرة وفويرتيفنتورا وهي ثاني أكبر جزر الكناري الإسبانية، وجاء الحصى بهذا الشكل لاختلاط المرجان الأبيض بعد تآكله نتيجة نحت أمواج البحر له مع الصخور البركانية والرمال السوداء، حتى تم تكوين شكل يشبه لحبات الفشار البيضاء.

وأطلق على شاطئ هذه الجزيرة "شاطئ الفشار" من قبل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة السياح الذين عملوا على زيارته، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقع جزر الكناري في المحيط الأطلسي أمام السواحل الشمالية الغربية لقارة أفريقيا، وتبعد أقرب نقطة للسواحل الأفريقية من جزر الكناري مسافة 108 كيلومترات.

وتنقسم جزر الكناري إلى قسمين، القسم الأول عبارة عن الجزر الغربية، وتشمل جزر تينيريفة ولابالما ولاغوميرا وغران كناريا وفيرو، ويوجد بهم قمم جبلية ترتفع من قاع البحر مباشرة، ويصل ارتفاعهم إلى 1200 متر.

بينما يحتوي القسم الثاني على مجموعة الجزر الشرقية، وتشمل جزر لانزاروت وفويرتيفنتورا، بالإضافة لست جزر تحيط بالهضبة التي تبدأ من تحت سطح البحر وتسمى "كناري ريدج"، وترتفع من قاع المحيط بمسافة نحو 1400 متر.