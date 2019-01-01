"شاطئ الفشار".. لقطات لجزيرة تخدع ناظريها بالحبات البيضاء

04:48 م | الأربعاء 24 يوليو 2019
شاطئ الفشار

شاطئ الفشار

كتب: منة العشماوي

أخبار متعلقة

بالفيديو| شاب يعذب "سنجاب" بقسوة بسبب "الفشار"

بالفيديو| شاب يعذب "سنجاب" بقسوة بسبب "الفشار"

علماء يصنعون محركا للروبوتات من الفشار

علماء يصنعون محركا للروبوتات من الفشار

ليس للتسلية فقط.. 8 فوائد غير متوقعة لـ"الفشار"

ليس للتسلية فقط.. 8 فوائد غير متوقعة لـ"الفشار"

بالصور| أسرار لا تعرفها عن السينما.. منها "رائحة الفشار"

بالصور| أسرار لا تعرفها عن السينما.. منها "رائحة الفشار"

"رمال وقواقع وزلط"، أنواعا وأشكالا مختلفة نجدها على شواطئ البحر العالم، ولكن هناك جزيرة فريدة من نوعها، فيعتقد الشخص من بعيد أن بها رمال بيضاء، وعند الاقتراب منها يجد تلك الرمال على شكل "حبات الفشار".

"شاطئ الفشار".. يقع في جزيرة وفويرتيفنتورا وهي ثاني أكبر جزر الكناري الإسبانية، وجاء الحصى بهذا الشكل لاختلاط المرجان الأبيض بعد تآكله نتيجة نحت أمواج البحر له مع الصخور البركانية والرمال السوداء، حتى تم تكوين شكل يشبه لحبات الفشار البيضاء.

وأطلق على شاطئ هذه الجزيرة "شاطئ الفشار" من قبل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة السياح الذين عملوا على زيارته، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقع جزر الكناري في المحيط الأطلسي أمام السواحل الشمالية الغربية لقارة أفريقيا، وتبعد أقرب نقطة للسواحل الأفريقية من جزر الكناري مسافة 108 كيلومترات.

وتنقسم جزر الكناري إلى  قسمين، القسم الأول عبارة عن الجزر الغربية، وتشمل جزر تينيريفة ولابالما ولاغوميرا وغران كناريا وفيرو، ويوجد بهم قمم جبلية ترتفع من قاع البحر مباشرة، ويصل ارتفاعهم إلى 1200 متر.

بينما يحتوي القسم الثاني على مجموعة الجزر الشرقية، وتشمل جزر لانزاروت وفويرتيفنتورا، بالإضافة لست جزر تحيط بالهضبة التي تبدأ من تحت سطح البحر وتسمى "كناري ريدج"، وترتفع من قاع المحيط بمسافة نحو 1400 متر.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

«الأرصاد» ترد على «عصر جليدي يجتاح مصر»

«الأرصاد» ترد على «عصر جليدي يجتاح مصر»

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لعصر جليدي صغير مثل الذي ضرب نصف الكرة الشمالي منذ قرون
أغنى 6 مصريين في قائمة فوربس 2019.. ثروتهم 17.3 مليار دولار

أغنى 6 مصريين في قائمة فوربس 2019.. ثروتهم 17.3 مليار دولار

كشفت مجلة فوربس الأمريكية، عن قائمة أغنى شخصيات في مصر خلال 2019
دراسة جديدة: يا سكان العالم احذروا الأسبرين

دراسة جديدة: يا سكان العالم احذروا الأسبرين

دعت دراسة أمريكية حديثة، الملايين حول العالم، إلى التوقف عن تناول الأسبرين، لأنه ثبت أن تناوله بكثرة يؤدى إلى زيادة نسبة الإصابة بالنزيف، خصوصاً بين كبار السن
كم يجني محمد صلاح من "إنستجرام"؟.. تعرف على ترتيبه بين لاعبي العالم

كم يجني محمد صلاح من "إنستجرام"؟.. تعرف على ترتيبه بين لاعبي العالم

كشت صحيفة "ذا صن" عن قائمة اللاعبين الذين يتربحون من خلال انستجرام، فجاء رونالدو في المرتبة الأولى فيجني 375 ألف دولا{، بينما جاء محمد صلاح في المرتبة ال12
"فوربس": ارتفاع ثروة ناصف ساويرس في 4 أشهر لـ25 مليار جنيه مصري

"فوربس": ارتفاع ثروة ناصف ساويرس في 4 أشهر لـ25 مليار جنيه مصري

قفزت ثروة ناصف ساويرس رجل الأعمال المصري لتصل إلى 7.9 مليار دولار ومقارنة بشهر مارس الماضي فالفارق نحو 25 مليار جنيه مصري