قبل مواجهة الأهلي والمقاولين.. برج لاسارتي يحذره من الكوارث

04:01 م | الأربعاء 24 يوليو 2019
لاسارتي

لاسارتي

كتب: رحاب عبدالراضي

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يلتقي النادي الأهلي مساء اليوم فريق المقاولين العرب، في مواجهة حاسمة تتوج الأهلي رسميا ببطولة الدوري في حال فوزه، وفي حال التعثر بالتعادل أو الخسارة سينتظر الجولة الأخيرة لحسم اللقب بمباراة الزمالك الأخيرة يوم الأحد القادم.

وقبل اللقاء المنتظر، فى إطار الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدورى المصري الممتاز، نعرض مايقوله برج مارتن لاسارتى المدير الفني للأهلي اليوم، وهو من مواليد 20 مارس أي ينتمي إلى برج الحوت. 

مطالبات بالاستقالة "لا يبالي لها".. حِجَج "لاسارتي" للبقاء في الأهلي 

حظك اليوم برج الحوت مهنيا وعمليا

يتصف هذا اليوم  بحسب موقع "الأبراج" بعدم الأمان والمواجهات، وأضاف موقع الأبراج موجها نصيحة لأصحاب هذا البرج: "حاول الحفاظ على هدوئك الخارجي حتى تتجنب تضخيم المشكلات، فأحيانًا، الكوارث التي قد تبدو فظيعة تنتهي سريعًا كما بدأت".

يبحث الأهلي في مباراة اليوم، عن الفوز للحصول على لقب الدوري الممتاز، حيث تمنحه الثلاث نقاط التتويج رسميًا بلقب الدوري الـ41، حيث سيصل رصيده إلى النقطة 77 بفارق 8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 69 نقطة، والذي يخوض مباراة أخرى أمام الإسماعيلي في التوقيت نفسه.

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