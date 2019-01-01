محمد محسن يهنئ تريزيجيه لانتقاله لأستون فيلا": "تستاهل الفرصة دي"

هنأ الفنان محمد محسن، محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ونادي قاسم باشا التركي، على انضمامه لصفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وغرد محمد محسن عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، وكتب: "أحلى خبر على الصبح انضمام تريزيجيه لأستون فيلا والدوري الإنجليزي.. أيوه كده تستاهل الفرصة دي وأكتر ياتريزيجيه".

ووقَّع نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم محمود حسن تريزيجيه، على عقود انتقاله إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، قادما من نادي قاسم باشا التركي، بعد أن تأهل نادي أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد، وهو النادي الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، ويلعب له قائد المنتخب الوطني أحمد المحمدي.