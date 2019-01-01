10 أسباب تجعلك تريد تناول السكريات بشراهة

يرغب البعض في كثير من الأحيان في تناول السكريات أو الحلويات، دون معرفة السبب وراء ذلك الإحساس.

وشرحت الدكتورة أميره جمال للعلاج الطبيعي وعلاج السمنة والنحافة لـ"الوطن"، سبب شعور الشخص بشكل مفاجئ أنه يحتاج تناول السكريات، ولخصت الأمر في النقاط التالية:

1- قلة النوم وعدم انتظامه أي إذا كان نومك متقاطع أو تحصل على أقل من 6 ساعات نوم خلال يومك، فيحدث اختلال في توازن الطاقة بالجسم.

2- إدمان السكريات، أي تناول الحلويات دائما بشكل مستمر فيزيد الأمر مع الوقت وتجد نفسك لا تستطيع التخلي عنها، إلا إذا ادركت أنك دخلت في دائرة إدمان السكريات.

3- بالنسبة للسيدات، قبل الدورة الشهرية بـ3 أيام، فالتغييرات الهرمونية تجعلهن أكثر شراسة للحلويات والأكل بشكل عام.

4- حذف السكر بشكل نهائي من يومك، فإذا استمر الشخص بهذه الطريقة سيجد نفسه يميل بعد فترة لأي شيء يحتوي على السكر، فالأفضل أن يكون معتدل ويحصل على ملعقتين من السكر على مدار اليوم.

5- الحالة المزاجية السيئة تجعلك تذهب إلى السكريات، لأنها ترفع حالتك النفسية للأفضل وتعطيك شعور بالانتعاش.

6- التقصير في التغذية في بعض الأشياء المهمة التي تحتوي على "الكالسيوم والماغنسيوم والحديد"، وذلك يجعلك تشعر أنك تحتاج للسكريات.

7- إذا كنت تعاني من إجهاد ذهني وتركيز لفترات طويلة تحتاج طاقة، فالمخ يجعلك تشعر بأنك تريد شيء يحتوي على السكر.

8- نقص الكروم في الجسم يؤدي أيضا إلى هذه الظاهرة.

9- قائمة الرجيم التي تحذف تناول النشويات والدهون الصحية تجعل الفرد ينجذب للسكريات.

10- إذا كان هناك فرق ساعات كبيرة بين كل وجبة والثانية فيعطي ذلك إحساسا بالحاجة للسكريات، فيجب أن تكون الفترة بين كل وجبة لا تتعدة الـ6 ساعات، مع تناول "السناك" بين الوجبات.