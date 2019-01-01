كم يجني محمد صلاح من "إنستجرام"؟.. تعرف على ترتيبه بين لاعبي العالم

مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة وسيلة للترفيه والتواصل مع الأصدقاء، كما أنها تمثل مصدرا للربح للرياضيين، بينهم اللاعب المصري محمد صلاح.

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن قائمة الرياضيين الأكثر تحقيقا للأرباح مقابل نشر إعلانات على حساباتهم الشخصية عبر تطبيق "إنستجرام"، وتصدر لاعب يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو القائمة، فيحصل النجم البرتغالي على 975 ألف دولار للإعلان الواحد، ولديه 176 مليون متابع في حسابه بموقع "إنستجرام".

وجاء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني، والذي يتابعه 123 مليون شخص، ويحصل على 722 ألف دولار عن كل منشور إعلاني.

ويحتل ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسباني، المرتبة الثالثة، لحصوله على 521 ألف دولار مقابل المنشورات الإعلانية.

أما النجم المصري محمد صلاح فجاء في المركز الـ12، ويبلغ عدد متابعيه 30 مليون ونصف، ويحصل على 165 ألف دولار مقابل المنشور الإعلاني.