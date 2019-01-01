تسبب السرطان وتأخر الحمل.. احذر تلك الوضعية عند استخدام "اللاب توب"

بعض العادات التي يقوم بها الإنسان بشكل تلقائي تسبب مشاكل صحية لا يدرك خطورتها، أشهرها الجلوس وجهاز "اللاب توب" على القدمين لفترة طويلة، دون الانتباه للمشاكل التي تسببها تلك الوضعية.

وفي دراسة حديثة بمستشفي جامعة بازل بسويسرا، أكدت أن تلك الوضعية يمكن أن ترفع من احتمالية الإصابة بالسرطان، بسبب حرارة الجهاز التي تسبب تلف الجلد، كما أن الأشعة الكهرومغناطيسية يمكن أن تؤثر على المعلومات الوراثية وتسبب سرطان الجلد، وفقا لما ذكره موقع "العربية" نقلا عن وكالة "سبوتنيك".

كما أن تلك الوضعية تؤثر بشكل كبير على خصوبة المرأة، وقد تؤثر على قدرتها على الإنجاب، والأمر يطول الرجال أيضا حيث تؤدي الحرارة إلى قتل الحيوانات المنوية وتشوهها.

وذكرت الدراسة أن تلك الوضعية تسبب آلام الرقبة والظهر والعمود الفقري، وتؤدي إلى صعوبة في النوم، كما أن الضوء الصادر من شاشة الكمبيوتر يؤدي إلى إيقاف إنتاج الميلانين، مما يسبب الأرق واضطرابات النوم.