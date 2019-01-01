وداعا للهروب من الجلوس في المقعد الأوسط بالطائرة

يهرب كثيرون من الجلوس في المقعد الأوسط في الطائرة، ويسعون للحصول على مقعد جانبي بجوار النافذة أو الممر، فالمقعد الأوسط ليس له مسند للذراعين، فالجالسين حوله يستخدمونه لصالحهم، وتجد المسافر في المقعد الأوسط مهضوم الحقوق، ومسلوب الإرادة ومقيّدا في مقعده.

إحدى شركات التصميم الداخلي سعت لتغيير هذا الاعتقاد، فوجدت حلا من خلال تصميم جديد لمقصورة الركاب في الطائرة، بجعله أوسع بنحو 3 بوصات، ومنخفض قليلا مقارنة بالمقاعد المجاورة أو على جانبيه، ووافقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية على نظام جلوس متعاقب يطلق عليه مبدئيا اسم "إس 1"، بعد أنّ كان قيد التطوير طوال 5 سنوات.

وتعتزم شركة طيران أمريكية تثبيت التصميم على 50 من طائراتها بحلول نهاية 2020، حسب ما ذكرت "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وتم إرجاع المقعد الأوسط إلى الخلف في التصميم الجديد، 3 بوصات وزيادة عرضه بمقدار بوصتين مقارنة بالمقعدين المجاورين، ما يعني منحه القدرة على الحصول على مسافة كافية من مسند الذرعين، ومساحة أكبر للقدمين.

وبحسب التصميم الجديد للمقعد الأوسط الذي وضعته شركة التصميم الداخلي "مولون لايب ديزاين"، أصبح عرضه 21 بوصة مقارنة بـ18 بوصة للمقعدين المجاورين.

وقال مؤسس الشركة هانك سكوت إنّ الهدف الرئيسي هو شحن المقاعد لشركات الطيران، ليتمكنوا من الجلوس عليها، موضحا أنّه شاهد مديري شركات الطيران وهم ينظرون إلى المقعد ويومئون برؤوسهم، ثم يقولون إنّهم فهموا الفكرة، من دون أن يتخذوا قرارا بشأنها، لكن عندما تبدّل الحال وطلب منهم أن يجلسوا فعلا في المقاعد، كانت ردة فعلهم مختلفة إذ توقفوا عن أن يكونوا مديرين تنفيذيين لشركة طيران وتحولوا إلى ركاب، ولهذا السبب نال المقعد إعجابهم.

وتم تزويد المقعد الأوسط أيضا بآلية "انزلاق جانبي" اختيارية، مما يتيح للمقعد تحريكه جانبيا، وتضاعف عرض الممر أثناء صعود الركاب إلى الطائرة، مما يقلل من زمن الصعود والجلوس في الطائرة بين 20 و30 في المئة، ويقلل بالتالي من الضغط على المسافرين وتكلفة شركات الطيران والانبعاثات الصادرة عن الطائرة، بحسب نائب الرئيس التنفيذي للشركة توماس كونرادي.

ويستخدم المقعد الجديد في البداية، في الطائرات المخصصة لرحلات المسافات القصيرة والمتوسطة فقط، وما زالت الشركة تطور المقعد الأوسط الجديد "إس 2" المصمم لمقصورة الركاب في الطائرات المخصصة للمسافات الطويلة.