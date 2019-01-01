خيانة بالصدفة ببريطانيا.. الزوجة سافرت والزوج "زهق" فتقابلا عبر تطبيق "المواعدة"

عقب 14 شهرا من الزواج، فوجئ أحد الأزواج بالرعب بعد أن صادف زوجته في تطبيق المواعدة "Tinder"، بعدما تركته بحجة "رحلة عمل" ، ليكتشف أنها تواعد آخرين غيره عبر التطبيق.

كان الزوج الذي اتجه إلى "Tinder"، يبحث عن امرأة ليقضي معها وقت فراغه عندما ذهبت زوجته بعيدا في رحلة عمل، وهو تطبيق للهواتف الذكية يعمل باستخدام نظام تحديد الموقع يتيح للمستخدمين التعارف على الأشخاص من حولهم والدردشة للأشخاص المطابقين، بحسب موقع "ديلي ميل".

قبل 3 سنوات التقى الزوج زوجته على التطبيق ذاته، وتقابلا وانتهى الأمر بينهما بالزواج، قبل أن تحدث الفاجعة، بالأمس، ويرى كل منهما الآخر يبحث عن علاقة من خلال التطبيق ليأنس بها في وحدته، وهو ما تأكد منه بعدما عثر على ملفها الشخصي على التطبيق، تضع صورة قديمة لهما عقب أن قامت باقتصاصه منها.