دراسة: "الشطة" والأطعمة الحارة تسبب فقدان الذاكرة

أثبتت دراسة جديدة أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة قد يؤدي إلى ضعف وفقدان الذاكرة.

ووجدت الدراسة، التي شارك فيها أكثر من 4500 شخص يتناول 50 جرامًا من الفلفل الحار يوميًا، أن غالبيتهم اشتكى من ضعف الذاكرة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت الدراسة أن تناول الكثير من الفلفل الحار مرتبط أيضًا بانخفاض في الذاكرة بنسبة 56 % على مدار 15 عامًا.

والعلماء غير متأكدين من سبب وجود الرابط، وهذا على الرغم من وجود بعض الدراسات التي تشير إلى أن مادة "كبسائسين"، العنصر النشط في الفلفل الحار، يمكن أن تبقي الذاكرة حادة.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور زومين شي "تبين أن استهلاك الفلفل الحار مفيد لوزن الجسم وضغط الدم في دراساتنا السابقة، ومع ذلك، في هذه الدراسة، وجدنا آثارًا ضارة على الإدراك لدى كبار السن".

الفلفل الحار هو واحد من أكثر التوابل المستخدمة على نطاق واسع في العالم، مع كمية عالية بشكل خاص في آسيا.

وقال الدكتور مينغ لي مؤلف مشارك في الدراسة: "في مناطق معينة من الصين، مثل سيتشوان وهونان، يستهلك ما يقرب من واحد من بين كل 3 بالغين طعامًا حارًا كل يوم".

يرتبط الفلفل الحار بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم وحتى الموت المبكر، ومن المعتقد أن هذا يرجع إلى خفض مادة "كبسائسين" للإجهاد الداخلي.

للتأكد، حلل الباحثون بيانات 5852 من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا وكانوا جزءًا من مسح الصحة والتغذية الصيني بين عامي 1991 و2006.

شملت الدراسة طلب للمشاركين أن يتذكروا 10 كلمات من قائمة ما، وتقييم ذكرياتهم على مقياس من "جيد جدًا" إلى "سيئ جدًا".

تمت مراقبة كمية الفلفل الحار من خلال استبيان غذائي مدته 3 أيام خلال كل مسح، وشمل هذا كلا من الفلفل الحار الطازج والمجفف.

كشفت النتائج عن أن كلما زادت كمية الطعام الحار الذي يتناوله المشاركون، قلت وظيفتهم المعرفية.

مقارنة بالمشاركين الذين لم يتناولوا الفلفل الحار أبدًا، فإن أولئك الذين يستهلكون أكثر من 50 جرامًا في اليوم معرضون لفقدان الذاكرة بنسبة ضعف من يتناولون الطعام الحار.