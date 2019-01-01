دراسة: عدم تناول وجبة الإفطار يصيب بالسمنة

وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يفوتون وجبة الإفطار أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، وحذر العلماء من أن عدم تناول الوجبة الأولى من اليوم قد يؤدي إلى عادات غير صحية تؤدي إلى تراكم الدهون.

وتفسير ذلك أنه بدلاً من تناول وجبة صحية في الإفطار، قد يحاول المراهقون الجائعون شراء أطعمة غير صحية مثل المعجنات ومشروبات السكر المضرة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

السمنة في سن مبكرة يمكن أن تسبب مشكلات صحية مثل السكري من النوع 2 وأمراض القلب، لذا حلل باحثون في جامعة ساو باولو بالبرازيل بيانات مسحين رئيسيين أجريا في أوروبا والبرازيل، كلاهما عن العلاقة بين سلوكيات تناول الطعام ومؤشرات الوزن المختلفة.

وشملت هذه البيانات الدهون الموجودة حول المعدة، محيط الخصر وبيانات مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وتعود تلك البيانات إلى 3528 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا في 10 مدن رئيسية في أوروبا، و991 مراهقًا في البرازيل تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا.

واستجوب العلماء المشاركين عن ممارستهم للرياضة، وعدد الساعات التي ينامونها كل ليلة، وعدد المرات التي يقضونها جالسين لمشاهدة التليفزيون أو لعب ألعاب الكمبيوتر.

كان الاكتشاف الأكثر أهمية أن تخطي وجبة الإفطار يرتبط مباشرة مع زيادة محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم لدى المراهقين.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور إيلي كوستا دي أوليفيرا فوركيرت: "بالنسبة للأشخاص الذين تخطوا وجبة الإفطار، كان متوسط ​​محيط الخصر أكثر من 2.61 سم في أوروبا و2.13 سم أكبر في البرازيل، من الأولاد الذين يتناولون وجبة الإفطار عادة".

وكان مؤشر كتلة الجسم لدى الأولاد أعلى عند أولئك الذين تخطوا وجبة الإفطار، حتى لو كانوا يحصلون على قسط كافٍ من النوم لمدة 8 ساعات كل ليلة، وينطبق الشيء نفسه على الفتيات، فأولئك الذين تخطوا وجبة الإفطار محيط خصرهم أكثر بـ1.97 سم من من يتناولون الإفطار.

وقال الباحثون إن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي إلى نظام غذائي غير متوازن وغيرها من السلوكيات غير الصحية، ما يجعل المراهقين عرضة لزيادة الوزن.

قال الدكتور فوركيرت: "من خلال تخطي وجبة الإفطار، ربما يلجأ ملايين الأطفال والمراهقين في جميع أنحاء العالم إلى شراء وجبة غير صحية أو وجبات سريعة في مكان ما في الطريق إلى المدرسة أو في المدرسة نفسها".

وتابع "هذا يعني عادة استهلاك الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية ذات القيمة الغذائية المنخفضة، مثل الوجبات الخفيفة المقلية والمعجنات والمشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى، والتي ترتبط جميعها بشكل مباشر مع تطور السمنة".

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار هم أقل نحافة لأنهم يميلون إلى تناول كميات أقل من الطعام خلال اليوم، وخاصة الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية بشكل خاص.