"اتهامات بالتمييز".. جوجل تدفع 11 مليون دولار لـ200 باحث عن وظيفة

بعدما انتشرت الكثير من الإدعاءات حول التمييز في قبول الشركة للمتقدمين للوظائف لديها، أجرت "جوجل" تسوية قضائية تدفع من خلالها أموال إلى المتقدمين بالشكوى.

وأجرت "جوجل"، تسوية فيما يتعلق بدعوى ضدها تتهمها بالتمييز ضد المتقدمين للوظائف على أساس السن، حيث ستدفع شركة التكنولوجيا العملاقة، 11 مليون دولار لأكثر من 200 باحث عن العمل ممن تجاوزا الأربعين من العمر عندما تقدموا بطلب للانضمام إلى الشركة، بحسب "روسيا اليوم".

وتنفي "جوجل" الإدعاءات الموجهة إليها بأنها رفضت المتقدمين الأكبر سنا لوظائف لديها، وذلك رغم حلها للقضية وتقديمها التسوية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، حيث تقول الشركة في توضيحا أن الأطراف المتقدمين بالدعوى القضائية، فشلوا في إظهار البراعة التقنية، وأن المسألة متعلقة بالكفاءة المناسبة للانضمام إلى "جوجل".

وحول هذا النفي، أكدت شيريل فيليكس، المدعية الرئيسية، أنها حضرت أربع مقابلات ولم تُعرض عليها أي وظيفة، رغم خبرتها البرمجية ومؤهلاتها الجيدة في هذا المجال، والسبب عمرها، كما عبر محاميها عن سعادته بالتمكن من الحصول على تسوية عادلة للعملاء.

وقدم محامو الشركة والمحامون الذين يمثلون أكثر من 40 باحثا عن عمل، ممن رفعوا دعوى قضائية اقتراحا بالتسوية النهائية للقاضي الفدرالي في كاليفورنيا.

وتتعرض شركات التكنولوجيا العملاقة في وادي السيليكون، لاتهامات بالتمييز على أساس العمر بسبب توظيفها للشباب بشكل كبير، حيث كشفت لشركة الأبحاث Payscale، أن متوسط أعمار الموظفين في "فيسبوك"، على سبيل المثال، يبلغ 29 عاما، وفي "أمازون" 30 عاما.