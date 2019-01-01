"البيع بنظام المشاركة".. حيلة جزار لمحاربة الغلاء وجشع التجار

06:44 م | الثلاثاء 23 يوليو 2019
جزارة الغلابة لمواجهة الجشع

جزارة الغلابة لمواجهة الجشع

كتب: إنجى الطوخى

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مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لجأ بعض الجزارين إلى تقديم عروض وتخفيضات فى محاولة لجذب المواطنين ومحاربة جشع التجار.

«معاً لمحاربة الغلاء، يوجد مشاركة فى الجمال والعجول، بأسعار مغرية»، لافتة علقها جزار فى منطقة حلوان، لدعوة زبائنه إلى عدم التخوّف من الأسعار، والشراء بنظام المشاركة، توفيراً للنفقات: «بعد ما الأسعار ارتفعت، قل إقبال الزبائن، وده ملاحظ وإن كان بشكل قليل، فقررنا ننزل بعروض تشد الناس، ومنها إمكانية المشاركة فى جمل أو عجل أو خروف»، حسب حمدان عبده، صاحب المحل.

فكرة المشاركة ليست جديدة، لكن الجديد هو أن تكون بمبادرة من أصحاب محلات الجزارة: «فى العادى المزارع داخل أو خارج القاهرة هى اللى بتسمح بفكرة المشاركة، ومعظم محلات الجزارة بيكون دورها الوحيد هو بيع الأضاحى فقط، وأصحابها يتصرفوا فيها، لكن إحنا هنا اللى بنعمل كل حاجة، بنتفق مع الناس، ونشترى لهم الأضحية بالسعر المناسب ليهم، وبنربيها لغاية أول يوم ذبح، وإحنا اللى بنقسم وبنوزع فى أكياس، ومش بنحدّد رقم ثابت للمشاركة، إحنا سايبينها مفتوحة».

"حمدان": "لو كل كام أسرة اشتركوا فى عجل واحد.. أنا الكسبان"

حاول «حمدان» تخفيض الأسعار قدر الإمكان، فمثلاً سعر كيلو الضأن الحى 60 جنيهاً، والعجول لا تزيد على 55 جنيهاً، أما الجمال فيعرضها لأول مرة: «الجمال لحمها أرخص، يعنى الجمل الواحد بيبدأ من 10 آلاف جنيه، ولحمه بيكون كتير، مقارنة بالعجول أو الخرفان».

طبع «حمدان» لافتة الدعاية فى سوق حلوان بهدف وصول الإعلان إلى أكبر عدد ممكن من الناس: «إحنا عايزين الناس تاكل وتنبسط، الزبون يقعد زى الباشا، واحنا هندبح ونوصل لحد البيت».

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